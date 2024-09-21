У дослідженні, опублікованому в журналі Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, ідеться, що люди, які помірно споживали каву, мали на 48,1% менший ризик розвитку нових кардіометаболічних захворювань порівняно з тими, хто майже не споживав кофеїну.

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Кардіометаболічна мультиморбідність – що це Це комплекс захворювань, які включають поширені недуги, як-от цукровий діабет 2-го типу, ішемічна хвороба серця, інсульт та інші патології, які пов'язані з роботою серцево-судинної та метаболічної системи.

"Вживання кави та кофеїну може відігравати важливу захисну роль майже на всіх фазах розвитку КМ", – наголосили вчені.

Адже, їх дослідження підтвердило: споживачі кофеїну в помірних кількостях мали знижений ризик нової кардіометаболічної мультиморбідності.

Зауважте. Коли говорять про помірне споживання кави, ідеться про орієнтовно 3 чашки кави, або 200 – 300 міліграмів кофеїну.

Деталі дослідження

До дослідження залучили 180 000 людей з UK Biobank (біомедичній базі даних і дослідницькому ресурсі, який веде спостереження за людьми протягом тривалого часу). В анамнезі учасників не було кардіометаболічних захворювань на початку спостережень.

Ризик КМ знижувався на 48,1%, якщо вони випивали 3 чашки на день, або на 40,7%, якщо вони споживали від 200 до 300 міліграмів кофеїну щодня, у порівнянні з людьми, які не пили каву узагалі, або випивали менше однієї чашки,

– ідеться у статті.

У дослідженні була велика вибірка та використовувалися численні біомаркери для підтвердження висновків, що дозволило чітко виявили те, як кофеїн впливає на здоров'я серця.

Ці спостереження доводять, що чай і кава, можуть покращити здоров’я серцево-судинної системи.

Неточності дослідження

Усе ж, учені підкреслили, що, хоча їх дані свідчать про зв’язок між кофеїном, чаєм і кавою та зниженим ризиком комбінації серцево-судинних захворювань, вони усе ще мають бути обережними у розумінні кореляції цих причин та наслідків.

Вони лише виявили зв'язок між кофеїном і здоров'ям серця. Однак, і інші фактори можуть бути причиною покращення здоров'я серця. Зокрема, не виключено, що ті, хто споживали більше кави, також дотримувались більш здорового харчування або бути більш фізично активними.

Важливо! Дослідження також не враховує вплив кофеїну з газованих або енергетичних напоїв. Тобто, вони не можуть сказати, що кофеїн у енергетиках матиме позитивний ефект. Їх дослідження було зосереджене саме на вивчені користі кофеїну, який міститься у каві та чаю.