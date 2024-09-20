Однією з головних складнощів у лікуванні цієї хвороби є гематоенцефалічний бар'єр, який захищає мозок та не пропускає більшість лікарських речовин, пише Technology Networks.

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Нове дослідження антидепресантів

Група вчених під керівництвом професора Беренда Снейдера із Швейцарської вищої технічної школи Цюріха вирішила дослідити антидепресанти у пошуках нових методів лікування. Їм вдалося виявити, що вортіоксетин – недорогі ліки, які нещодавно схвалили в США та ЄС, – може ефективно боротися з гліобластомою.

Для цього відкриття було використано фармакоскопію – скринінгову платформу, розроблену в лабораторії Снейдера, яка дозволяє тестувати сотні активних речовин на живих клітинах ракових тканин людини одночасно. Раніше цей метод застосовували виключно для дослідження раку крові, і нова робота стала першою демонстрацією успіху для інших пухлин.

Антидепресанти проти раку

Дослідники зосередилися на нейроактивних молекулах – антидепресантах, препаратах проти хвороби Паркінсона, антипсихотиках – та протестували 130 речовин на пухлинах, взятих у 40 пацієнтів, прооперованих в Університетській клініці Цюриха. Зразкам провели фармакоскопію, і результати показали, які речовини впливають на пухлинні клітини.

Особливо ефективними виявилися антидепресанти, які запускали сигнальний каскад, необхідний для клітин — попередників нейронів. Цей процес також зупиняв поділ. Вортіоксетин працював найкраще, що підтвердили експерименти на мишах з гліобластомою. Препарат виявився особливо ефективним у поєднанні зі стандартною схемою лікування.

Зараз плануються клінічні випробування вортіоксетину на пацієнтах із гліобластомою. Проте вчені застерігають від самостійного приймання антидепресанту, оскільки його безпечне та ефективне дозування для лікування пухлин у клінічній практиці ще не встановлено. За словами Снейдера, ці препарати вимагають обережного підходу, оскільки їхня ефективність поки що підтверджена лише в експериментах на клітинних культурах та на тваринах.