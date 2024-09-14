Дослідники з медичної школи Вашингтонського університету в Сент-Луїсі склали цей список вивчаючи найпоширеніші скарги пацієнтів із цим видом раку упродовж останніх двох років. До дослідження залучили 5000 пацієнтів з раннім початком колоректального раку.

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4 тривожні ознаки раку кишківника:

біль у животі,

ректальна кровотеча,

діарея,

залізодефіцитна анемія.

Як не пропустити розвиток раку кишківника

Дослідниця і доцентка Інь Цао наголосила, що колоректальний рак – це не просто захворювання, яке вражає людей похилого віку. Насправді, важливо, аби і молодь володіла інформацією про ознаки та симптоми цього захворювання.

Ректальна кровотеча та залізодефіцитна анемія – стан, коли ми відчуває постійну втому та маємо бліду шкіру, є сигналами, що варто повинні негайно звернутися до свого лікаря та отримати скерування на ендоскопію,

– зазначила учена.

Вчасне розпізнавання тривожних ознак та симптомів допоможе якнайшвидше провести діагностику, щоб виявити хворобу на ранніх етапах та розпочати лікування.

Профілактика колоректального раку

Фахівці наголошуть, що важливо правильно харчуватись. У щоденному раціоні повинні бути різноманітні свіжі фрукти і овочі, цільні зерна.

Вони радять мінімізувати або узагалі виключити споживання червоного м'яса і перероблених м'ясних продуктів (ковбасу, сосиски, інші м'ясні делікатеси).

Відмовитись варто і від шкідливих звичок, як от зловживання алкоголем і куріння.

Важливо вести активний спосіб життя: оптимально займатись спортом 30 – 40 хвилин 5 разів на тиждень.

Якщо у вас надмірна вага, внормуйте її. Худніть поступово та з розумом, без жорстких дієт. Нехай процес схуднення буде повільнішим, але у переспективі це буде ефективніше.

Уникайте надмірного використання антибіотиків, їх безконтрольний прийом підвищує ризик виникнення кількох видів раку.

І звісно, головне правило – проходьте регулярні скринінгові обстеження.