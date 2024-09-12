Інсульт часто пов'язують з дідусями та бабусями. Однак у сучасних реаліях хвороба може уразити навіть молодих українців, повідомили в Helsi. Аби краще пояснити, як має діяти людина, яка пережила інсульт, або ж стала його свідком, – фахівці змоделювали два випадки із життя.

Дивіться також Ще б міліметр – і все: як львівські хірурги дістали з серця 22-річної жінки осколок ракети

Ольга

Ольгу діймав сильний головний біль. Вона підвелась з дивану, відчула запаморочення й втратила рівновагу. Подібне раніше траплялось й невдовзі минало. Однак сьогодні стан погіршився. Опустивши ноги на підлогу, жінка відчула оніміння нижніх кінцівок й нудоту.

Ольга потягнулася за годинником, але не могла підійняти правої руки. Тож заледве взяла годинник лівою. Циферблат перед очима розпливався. Жінка ледь могла розібрати котра година.

Ольга покликала доньку, вона чула, що та говорить телефоном у сусідній кімнаті. Та жінка ледь вимовила доньчине ім'я. Вимова давалась їй важко.

Ольга знесилено впала на диван. Їй було страшно. Вона розуміла, що у неї, ймовірно, стався інсульт. Мати Ольги, у 70 років, теж його пережила. Та Ользі кілька місяців тому виповнилося лише 42.

В Україні за майже 3 роки повномасштабного вторгнення інсульти «помолодшали» на 10–15 років. Причина — постійний стрес, погіршення сну та загострення хронічних серцево-судинних хвороб, які з часом призводять до інсультів та їхніх наслідків.



Як розпізнати інсульт / Інфографіка Helsi

Анна

Анна почула, що її матір сказала щось нерозбірливе й з важкістю впала на диван. Хоча вона вже мала встати й збиратись на роботу. Донька зайшла до кімнати й побачила Ольгу. Вона була блідою. Кутики рота та ока з правого боку лиця були опущені.

Ольга намагалась щось сказати, однак не змогла. Анна сполохалась. Вона зрозуміла, що у матері інсульт. Лише вчора вона читала про його симптоми у нотатках здоров'я Helsi, на них вона натрапила, коли самостійно розшифровувала аналізи у застосунку.

Анна хутко набрала 103 й викликала "швидку", розповівши про всі симптоми, що помітила у матері. Диспетчер порадила чекати на медиків й бути поруч з Ольгою. Мовляв, це все, що вона може зробити, аби не нашкодити.

Час має значення

Важливо зафіксувати час, коли ви помітили перші ознаки інсульту. Це надалі допоможе лікарям вирахувати "вікно терапевтичних можливостей", аби розпочати лікування, спрямоване на порятунок частини мозку, де сталася закупорка судини (у випадку Ольги) або ж крововилив.

Важливо! "Вікно терапевтичних можливостей" під час інсульту становить лише 4,5 години. Важливо, аби людині надали кваліфіковану медичну допомогу саме у цей проміжок часу. Це допоможе максимально відновитись після перенесеного інсульту.

Тож, якщо ви виявили перші прояви хвороби, негайно викликайте "швидку", зволікати не можна.



Як допомогти людині з інсультом до приїзду "швидкої" / Інфографіка Helsi

Особливості госпіталізації та хто сплачує за лікування

"Швидка" привезла Ольгу до лікарні, яка має договір з НСЗУ на надання послуг з лікування інсульту. Кількість таких установ в Україні – 238. Вони працюють цілодобово, мають обладнання для комп'ютерної (КТ) та магнітно-резонансної томографії (МРТ), а також кваліфікований медичний персонал.

Медики мають ушпиталити людину з інсультом лише у такий заклад, навіть якщо найближчий з них розташований в іншій області.

Саме ці медичні установи можуть безоплатно надати послуги, що спрямовані на подолання наслідків інсульту.



Які послуги може отримати пацієнт безоплатно / Інфографіка Helsi

Крім того, НСЗУ сплачує медустанові за кожного пацієнта, якому надали допомогу:

131 472 гривні, якщо проводились операції на судинах мозку.

62 565 гривень, якщо проводилось розчинення тромбу всередині судин.

15 643 гривні — за надання допомоги без оперативних утручань та без терапії, яка спрямована на розчинення тромбів.

У Helsi нагадали, що інсульт – це наслідок хронічних серцево-судинних хвороб, незбалансованого харчування, малорухомого способу життя, стресу, генетичної схильності тощо. Щоб уникнути інсульту, потрібно скоригувати щоденні звички, а також звернути увагу на деякі лабораторні показники.



Як попередити інсульт / Інфографіка Helsi