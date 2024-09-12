Кардіохірурги Центру серця та судин лікарні Святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова розповіли, що на порятунок пацієнтки було обмаль часу, але їм вдалось врятувати її життя.

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Дівчина дивом вижила

З місця ракетного удару пацієнтку доправили в шоковому стані, у неї було проникне поранення грудної клітки. Осколок виявили вже під час КТ-обстеження. Пацієнтці терміново встановили дренаж, який викачував кров із плевральної порожнини, адже шматок заліза пробив легеню і перикард – оболонку, яка оточує серце.

Дівчину доставили до лікарні у шоковому стані / Фото Першого медичного об'єднання Львова

"Пацієнтка фактично народилася в сорочці. Я дивуюся, як вона до нас доїхала. Бо як тільки ми дістали уламок із серця, ділянка ураження почала сильно кровоточити", – розповів завідувач Центру Роман Домашич.

Саме під його керівництвом працювала команда каріохірургів.

Лікарі пояснили, що у дівчини було проникаюче поранення серця, ризики були значні: "ще б міліметр – і вона померла б".



Кардіохірурги негайно прооперували дівчину / Фото Першого медичного об'єднання Львова

Рівно за тиждень дівчину виписали

Шматок металу розміром 1х1,5 см застряг на межі лівого і правого шлуночків – у товщі серцевого м'яза. Осколок дістали, а ділянку ураження зашили. Операція тривала близько 1,5 години і пройшла успішно.



Уламок російської ракети, який застряг у серці / Фото Першого медичного об'єднання Львова

Дівчина зазнала поранення 4 вересня, а вже 11-го вона змогла сама вийти з клініки.

Довідково. Росія атакувала Львів 4 вересня дронами та балістикою. Внаслідок атаки загинули 7 людей, 38 – постраждали.