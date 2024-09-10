Оперативне втручання провели фахівці львівського Центру трансплантології. Медики поділились деталями надскладної операції та історією пацієнта.

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Чоловік хворів останні 20 років

Віктор Абрашкін зі Львова, останні 20 років його серце та нирки не функціонували належним чином. Тож, ця операція стала для нього буквально рятівною.

пресслужби Першого медичного об'єднання Львова

Проблеми зі здоров'ям Віктор відчув у 40 років. Медики діагностували у нього хворобу нирок і призначили курс лікування. Цього було достатньо для підтримки стану здоров'я, але 3 роки тому чоловік переніс перший інфаркт.

Тоді нирки відмовили остаточно і хворому знадобився гемодіаліз – штучне очищення крові. Згодом ще один інфаркт і життя Віктора перетворилось на суцільну муку, відзначили медики.

Мені бракувало повітря. Я не міг пройти й метра. Не міг спати. Щоночі моя дружина та донька контролювали, чи я дихаю. Це було важко, я вже думав, що це мої останні дні,

– розповів чоловік.



Врятувати Віктора могла лише трансплантація органів / Фото пресслужби Першого медичного об'єднання Львова

Трансплантація відразу обох органів

Покращити стан чоловіка та врятувати його життя можна було лише за допомогою трансплантацій. При цьому пересадити Віктору потрібно було відразу два органи.



Чоловік останні 3 роки перебував у надважкому стані / Фото пресслужби Першого медичного об'єднання Львова

"Проте, щоб хворий переніс пересадку нирки, спершу треба було налагодити його серце", – уточнили у пресслужбі медзакладу.

Зауважте. Подібну операцію в Україні виконували лише одного разу – в Інституті серця.

Львів'янин фактично втратив надію на порятунок. Та у день народження Віктора, його дружина сказала, що їм потрібно поїхати до лікарні – здати аналізи. Та насправді вона готувала сюрприз – шанс на життя.



Чоловіка прооперували фахівці львівського Центру трансплантології / Фото пресслужби Першого медичного об'єднання Львова



Віктора успішно прооперували / Фото пресслужби Першого медичного об'єднання Львова

Буо знайдено донора і завдяки праці двох хірургічних бригад – кардіохірургів та абдомінальних хірургів – трансплантація обох органів пройшла успішно.