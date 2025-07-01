Про це повідомила членкиня комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольга Стефанишина, передає 24 Канал.

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МОЗ зможе видіти ці гроші на програми закупівель ліків, де є значний дефіцит. При цьому "Пацієнти України" зауважили, що таке вперше відбувається в середині бюджетного року.

У надзвичайно складних умовах ці 3 мільярди гривень – критично важливий ресурс для пацієнтів. Водночас це лише частина від реальної потреби,

– зазначили у благодійному фонді.

За їх даними, загальна сума недофінансування закупівель ліків – 8 мільярдів гривень. Необхідно ще 5 мільярдів гривень у бюджеті на 2026 рік, щоб покрити 100% потреб пацієнтів у ліках.

Рішення за Радою

У "Пацієнтах України" закликали депутатів підтримати зміни до бюджету, адже це рішення прямо вплине на життя тисяч українців із тяжкими захворюваннями.

Довідково. Законопроєкт, який передбачає виділення додаткових 8,6 мільярда гривень з держбюджету на закупівлю медикаментів зареєстрували у Верховній Раді наприкінці травня 2025 року. Раніше виділені фінанси покривають потребу менш ніж на 60%.