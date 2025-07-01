Об этом сообщила член комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина, передает 24 Канал.

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Минздрав сможет выделить эти деньги на программы закупок лекарств, где есть значительный дефицит. При этом "Пациенты Украины" заметили, что такое впервые происходит в середине бюджетного года.

В чрезвычайно сложных условиях эти 3 миллиарда гривен – критически важный ресурс для пациентов. В то же время это лишь часть от реальной потребности,

– отметили в благотворительном фонде.

По их данным, общая сумма недофинансирования закупок лекарств – 8 миллиардов гривен. Необходимо еще 5 миллиардов гривен в бюджете на 2026 год, чтобы покрыть 100% потребностей пациентов в лекарствах.

Решение за Радой

В "Пациентах Украины" призвали депутатов поддержать изменения в бюджет, ведь это решение прямо повлияет на жизнь тысяч украинцев с тяжелыми заболеваниями.

Справочно. Законопроект, который предусматривает выделение дополнительных 8,6 миллиарда гривен из госбюджета на закупку медикаментов зарегистрировали в Верховной Раде в конце мая 2025 года. Ранее выделенные финансы покрывают потребность менее чем на 60%.