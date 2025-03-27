Як кава впливає на м'язи та старіння

Улюблений напій багатьох – кава – містить природну молекулу тригонелін, яка може відігравати ключову роль у збереженні м’язової маси та боротьбі зі старінням. Це ще одна причина любити цей запашний напій.

Кава містить тригонелін

Нове дослідження показало, що тригонелін сприяє підвищенню рівня НАД+ – важливого кофактора, необхідного для роботи мітохондрій, які забезпечують клітини енергією, інформує 24 Канал.

Дивіться також Популярний напій може спричинити зупинку серця

Саме зниження НАД+ є однією з основних причин розвитку саркопенії — поступової втрати м’язової маси, що виникає з віком,

– наголосили дослідники.

Деталі дослідження

Експерименти підтвердили, що тригонелін стимулює активність мітохондрій, допомагаючи зберегти силу м’язів навіть у літньому віці. Вчений Вінченцо Соррентіно з НУС Медицини пояснив, що ця речовина є попередником НАД+ і може бути корисною для підтримки довголіття та боротьби з віковими захворюваннями.

Оптимістичні прогнози підтвердив і керівник відділу фізичного здоров’я Nestlé Research Джером Фаргі, наголосивши, що тригонелін позитивно впливає на клітинний метаболізм і здоров’я м’язів.

Варто знати. Джерелом цієї цінної молекули є не лише кава, а й пажитник. Тож додавання цих продуктів у раціон може допомогти підтримати здоров’я м’язів у старшому віці, особливо у поєднанні з правильним харчуванням і фізичною активністю.