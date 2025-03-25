Як повідомляє видання Express, енергетики можуть бути дуже небезпечними для здоров’я серця, і їх надмірне споживання може спричинити раптову зупинку серця, навіть у здорових людей, інформує 24 Канал.

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Як енергетики впливають на серце

Основна проблема енергетичних напоїв полягає у високій концентрації кофеїну, який може бути прихований під іншими назвами, такими як гуарана.

Довідково. Гуарана містить вдвічі більше кофеїну, ніж кавові зерна, і часто є складовою частиною енергетичних напоїв.

Хоча кофеїн вважається безпечним у помірних дозах, великі кількості можуть викликати серйозні побічні ефекти. У поєднанні з іншими речовинами, такими як таурин і женьшень, ефект гуарани може бути непередбачуваним, а її вплив на організм – небезпечним.

Ризик серцевих захворювань у молодих людей

Дослідження показують, що раптові зупинки серця часто трапляються у молодих людей після вживання енергетичних напоїв, особливо коли їх змішують з алкоголем.

Така комбінація може викликати важкі серцево-судинні захворювання, що можуть призвести до аритмії – порушення нормального ритму серцевих скорочень. У найгірших випадках аритмія може викликати хаотичні і надто швидкі електричні сигнали у серці, що загрожує серйозними наслідками, у тому числі смертю.

Вчені наголошують, що серце може не відновити нормальний ритм протягом кількох хвилин, що робить ситуацію критичною для здоров'я.