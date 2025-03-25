Как сообщает издание Express, энергетики могут быть очень опасными для здоровья сердца, и их чрезмерное потребление может вызвать внезапную остановку сердца, даже у здоровых людей, информирует 24 Канал.

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Как энергетики влияют на сердце

Основная проблема энергетических напитков заключается в высокой концентрации кофеина, который может быть скрыт под другими названиями, такими как гуарана.

Справочно. Гуарана содержит вдвое больше кофеина, чем кофейные зерна, и часто является составной частью энергетических напитков.

Хотя кофеин считается безопасным в умеренных дозах, большие количества могут вызвать серьезные побочные эффекты. В сочетании с другими веществами, такими как таурин и женьшень, эффект гуараны может быть непредсказуемым, а ее влияние на организм – опасным.

Риск сердечных заболеваний у молодых людей

Исследования показывают, что внезапные остановки сердца часто случаются у молодых людей после употребления энергетических напитков, особенно когда их смешивают с алкоголем.

Такая комбинация может вызвать тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, что могут привести к аритмии – нарушению нормального ритма сердечных сокращений. В худших случаях аритмия может вызвать хаотичные и слишком быстрые электрические сигналы в сердце, что грозит серьезными последствиями, в том числе смертью.

Ученые отмечают, что сердце может не восстановить нормальный ритм в течение нескольких минут, что делает ситуацию критической для здоровья.