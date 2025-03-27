Как кофе влияет на мышцы и старение

Любимый напиток многих – кофе – содержит природную молекулу тригонелин, которая может играть ключевую роль в сохранении мышечной массы и борьбе со старением. Это еще одна причина любить этот ароматный напиток.

Кофе содержит тригонелин

Новое исследование показало, что тригонелин способствует повышению уровня НАД+ – важного кофактора, необходимого для работы митохондрий, которые обеспечивают клетки энергией, информирует 24 Канал.

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Именно снижение НАД+ является одной из основных причин развития саркопении - постепенной потери мышечной массы, возникающей с возрастом,

– отметили исследователи.

Детали исследования

Эксперименты подтвердили, что тригонелин стимулирует активность митохондрий, помогая сохранить силу мышц даже в пожилом возрасте. Ученый Винченцо Соррентино из НУС Медицины объяснил, что это вещество является предшественником НАД+ и может быть полезным для поддержания долголетия и борьбы с возрастными заболеваниями.

Оптимистические прогнозы подтвердил и руководитель отдела физического здоровья Nestlé Research Джером Фарги, отметив, что тригонелин положительно влияет на клеточный метаболизм и здоровье мышц.

Стоит знать. Источником этой ценной молекулы является не только кофе, но и пажитник. Поэтому добавление этих продуктов в рацион может помочь поддержать здоровье мышц в старшем возрасте, особенно в сочетании с правильным питанием и физической активностью.