Как кофе влияет на мышцы и старение
- Кофе содержит тригонелин, который помогает повысить уровень НАД+, важного для работы митохондрий и сохранения мышечной массы.
- Тригонелин стимулирует активность митохондрий, способствуя сохранению силы мышц в пожилом возрасте, и может найтись в кофе и пажитнике.
Любимый напиток многих – кофе – содержит природную молекулу тригонелин, которая может играть ключевую роль в сохранении мышечной массы и борьбе со старением. Это еще одна причина любить этот ароматный напиток.
Кофе содержит тригонелин
Новое исследование показало, что тригонелин способствует повышению уровня НАД+ – важного кофактора, необходимого для работы митохондрий, которые обеспечивают клетки энергией, информирует 24 Канал.
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Именно снижение НАД+ является одной из основных причин развития саркопении - постепенной потери мышечной массы, возникающей с возрастом,
– отметили исследователи.
Детали исследования
Эксперименты подтвердили, что тригонелин стимулирует активность митохондрий, помогая сохранить силу мышц даже в пожилом возрасте. Ученый Винченцо Соррентино из НУС Медицины объяснил, что это вещество является предшественником НАД+ и может быть полезным для поддержания долголетия и борьбы с возрастными заболеваниями.
Оптимистические прогнозы подтвердил и руководитель отдела физического здоровья Nestlé Research Джером Фарги, отметив, что тригонелин положительно влияет на клеточный метаболизм и здоровье мышц.
Стоит знать. Источником этой ценной молекулы является не только кофе, но и пажитник. Поэтому добавление этих продуктов в рацион может помочь поддержать здоровье мышц в старшем возрасте, особенно в сочетании с правильным питанием и физической активностью.
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