В експерименті взяли участь 26 людей із надмірною вагою та гіпертонією. Впродовж 3 місяців одна група дотримувалася середземноморської дієти, інша – кетогенної. Результати опубліковані в журналі Nutrients, інформує 24 Канал.

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Результати виявилися обнадійливими: в обох групах спостерігалося зниження артеріального тиску, ваги, рівня інсуліну, жиру й ліпідів у крові.

Особливо цікавим є той факт, що в учасників на кето-дієті зафіксували більш виражене нічне зниження тиску – важливий показник для серцево-судинного здоров'я,

– ідеться у висновках.

Чому це важливо

За даними ВООЗ, близько третини дорослого населення планети живе з підвищеним артеріальним тиском. Гіпертонія суттєво збільшує ризик інсульту, хвороб серця, нирок та навіть деменції. Хоча медикаменти залишаються основним методом лікування, фахівці наголошують: харчування й спосіб життя – не менш важливі фактори у профілактиці та контролі цього стану.

Попередньо найефективнішою у немедикаментозному підході до контролю тиску вважалася дієта DASH. Але тепер вчені все частіше звертають увагу на інші моделі харчування, зокрема середземноморську та кето.

Переваги цих двох дієт

Лікарі погоджуються: і кето-, і середземноморська дієта можуть бути корисними, за умови індивідуального підходу. Як зазначив кардіолог Чен Хан Чен, зміни в раціоні – є ключем у боротьбі з метаболічним синдромом, включно з ожирінням та гіпертонією.

Річ у тім, що обидві дієти обмежують споживання простих вуглеводів, що сприяє активнішому спалюванню жиру організмом. Натомість акцент на здорові жири, зелень, овочі, білок, воду та цільнозернові продукти.