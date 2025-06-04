В эксперименте приняли участие 26 человек с избыточным весом и гипертонией. В течение 3 месяцев одна группа придерживалась средиземноморской диеты, другая – кетогенной. Результаты опубликованы в журнале Nutrients, информирует 24 Канал.

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Результаты оказались обнадеживающими: в обеих группах наблюдалось снижение артериального давления, веса, уровня инсулина, жира и липидов в крови.

Особенно интересен тот факт, что у участников на кето-диете зафиксировали более выраженное ночное снижение давления – важный показатель для сердечно-сосудистого здоровья,

– говорится в выводах.

Почему это важно

По данным ВОЗ, около трети взрослого населения планеты живет с повышенным артериальным давлением. Гипертония существенно увеличивает риск инсульта, болезней сердца, почек и даже деменции. Хотя медикаменты остаются основным методом лечения, специалисты отмечают: питание и образ жизни – не менее важные факторы в профилактике и контроле этого состояния.

Предварительно эффективной в немедикаментозном подходе к контролю давления считалась диета DASH. Но теперь ученые все чаще обращают внимание на другие модели питания, в частности средиземноморскую и кето.

Преимущества этих двух диет

Врачи соглашаются: и кето-, и средиземноморская диета могут быть полезными, при условии индивидуального подхода. Как отметил кардиолог Чен Хан Чен, изменения в рационе – является ключом в борьбе с метаболическим синдромом, включая ожирение и гипертонию.

Дело в том, что обе диеты ограничивают потребление простых углеводов, что способствует более активному сжиганию жира организмом. Зато акцент на здоровые жиры, зелень, овощи, белок, воду и цельнозерновые продукты.