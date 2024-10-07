Наразі дослідники із США та Австралії вивчили механізм погіршення зору, яке відбувається з віком. Тож, пояснюємо, чому так відбувається.

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Зокрема, учені зосередились на вивчені ролі білка TIMP3, який з віком знижує активність ферментів, необхідних для здоров'я очей. Саме цей білок сприяє і збільшенню активності іншого ферменту, який пов'язують із запаленням та відкладенням ліпідів і білків на поверхні очей.

Як можна запобігти втраті зору

Наразі методи лікування вікового погіршення зору передбачають світлову терапію, медикаментозне лікування та лазерну корекцію. Втім, ефективність цих методів усе ще дуже обмежена.

Тож, враховуючи висновки дослідження, учені запропонували новий підхід до боротьби з віковою пресбіопією.

Вони запевнили, що допомогти у цьому може блокування активності ферменту, який викликає запалення. Тобто, терапія має націлюватись на білок TIMP3.