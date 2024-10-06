Мічіко Томіока – сертифікована дієтологиня, експертка з довголіття родом із Японії для CNBC розповіла про ритуал, який шанують усі довгожителі. Він заспокоює і гармонізує, даруючи відчуття легкості.
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"У старшій школі я почала відвідувати уроки чайної церемонії, і це стало одним із найрадісніших моментів у моєму тижні. Сьогодні я продовжую практикувати Чадо — традиційне мистецтво японської чайної церемонії", –зазначає дієтологиня.
Матча для довголіття
"Цей напій для мене — не просто задоволення, це мій особистий рецепт довголіття, і я п'ю його щодня", — каже Мічіко Томіока.
Дослідження свідчать, що регулярне вживання цього чаю знижує ризик серцево-судинних захворювань і підтримує здоров'я кишечника.
Як заварювати чай матча:
- Закип'ятіть 60 мілілітрів води;
- Половину води вилийте в чашу;
- За допомогою чашаку (бамбукової ложки) відміряйте 2 грами матчі;
- Додайте гарячу воду (70- – 80 градусів) і збивайте ретельно чай 20 секунд.