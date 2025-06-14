При цьому дату обрали невипадково, саме 14 червня 1868 року народився австрійський лікар та імунолог Карл Ландштейнер, який відкрив групи крові та згодом отримав за це Нобелівську премію. В умовах війни питання донації крові є дуже актуальним в Україні, а тому 24 Канал з посиланням на ДонорUA, розповідає, хто може стати донором, протипоказання та рекомендації.

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Хто може стати донором

Донором крові може бути будь-який повнолітній громадянин, який відповідає кільком базовим критеріям:

вік від 18 років;

вага не менше 50 кілограмів;

задовільне самопочуття;

відсутність медичних протипоказань.

Варто знати. Кров можна здавати раз на 60 днів, а донором плазми чи тромбоцитів дозволено ставати раз на 14 днів.

Утім, існує низка тимчасових обмежень:

нещодавні інфекційні захворювання;

операції або вакцинація;

вживання медикаментів (перелік уточнюється у лікаря);

вагітність (обмеження на 6 місяців після пологів);

період грудного вигодовування (3 місяці після завершення);

менструація (5 днів після закінчення);

татуювання або пірсинг (6 місяців).

Абсолютні протипоказання до донорства

Донором не можуть стати особи, які мають:

серйозні захворювання серця та судин;

хвороби центральної нервової системи;

онкологічні, інфекційні чи ендокринні хвороби;

хронічні захворювання печінки або крові;

цукровий діабет;

ВІЛ, гепатити, туберкульоз;

високий ризик інфікування через поведінкові чинники.

Як харчуватися перед здачею крові

Аби підготуватися до донації крові передусім варто дотримуватися дієти. Рекомендації для донорів: