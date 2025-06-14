При цьому дату обрали невипадково, саме 14 червня 1868 року народився австрійський лікар та імунолог Карл Ландштейнер, який відкрив групи крові та згодом отримав за це Нобелівську премію. В умовах війни питання донації крові є дуже актуальним в Україні, а тому 24 Канал з посиланням на ДонорUA, розповідає, хто може стати донором, протипоказання та рекомендації.
Дивіться також У світі знову активно шириться COVID-19 – новий підвид, який має одну особливість
Хто може стати донором
Донором крові може бути будь-який повнолітній громадянин, який відповідає кільком базовим критеріям:
- вік від 18 років;
- вага не менше 50 кілограмів;
- задовільне самопочуття;
- відсутність медичних протипоказань.
Варто знати. Кров можна здавати раз на 60 днів, а донором плазми чи тромбоцитів дозволено ставати раз на 14 днів.
Утім, існує низка тимчасових обмежень:
- нещодавні інфекційні захворювання;
- операції або вакцинація;
- вживання медикаментів (перелік уточнюється у лікаря);
- вагітність (обмеження на 6 місяців після пологів);
- період грудного вигодовування (3 місяці після завершення);
- менструація (5 днів після закінчення);
- татуювання або пірсинг (6 місяців).
Абсолютні протипоказання до донорства
Донором не можуть стати особи, які мають:
- серйозні захворювання серця та судин;
- хвороби центральної нервової системи;
- онкологічні, інфекційні чи ендокринні хвороби;
- хронічні захворювання печінки або крові;
- цукровий діабет;
- ВІЛ, гепатити, туберкульоз;
- високий ризик інфікування через поведінкові чинники.
Як харчуватися перед здачею крові
Аби підготуватися до донації крові передусім варто дотримуватися дієти. Рекомендації для донорів:
- За 72 години – не вживати ліки, чорницю;
- За 48 годин – виключити буряк, снеки, солодкі газовані напої, соуси, насіння, халву, алкоголь, енергетики, копченості, гостре та смажене;
- За 36 годин – відмовитися від ковбас та м'ясних виробів;
- За 24 години – не споживати молочні продукти, яйця, банани, горіхи, фініки, соління;
- За 2 години до донації – не палити.