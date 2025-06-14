При цьому дату обрали невипадково, саме 14 червня 1868 року народився австрійський лікар та імунолог Карл Ландштейнер, який відкрив групи крові та згодом отримав за це Нобелівську премію. В умовах війни питання донації крові є дуже актуальним в Україні, а тому 24 Канал з посиланням на ДонорUA, розповідає, хто може стати донором, протипоказання та рекомендації.

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Хто може стати донором

Донором крові може бути будь-який повнолітній громадянин, який відповідає кільком базовим критеріям:

  • вік від 18 років;
  • вага не менше 50 кілограмів;
  • задовільне самопочуття;
  • відсутність медичних протипоказань.

Варто знати. Кров можна здавати раз на 60 днів, а донором плазми чи тромбоцитів дозволено ставати раз на 14 днів.

Утім, існує низка тимчасових обмежень:

  • нещодавні інфекційні захворювання;
  • операції або вакцинація;
  • вживання медикаментів (перелік уточнюється у лікаря);
  • вагітність (обмеження на 6 місяців після пологів);
  • період грудного вигодовування (3 місяці після завершення);
  • менструація (5 днів після закінчення);
  • татуювання або пірсинг (6 місяців).

Абсолютні протипоказання до донорства

Донором не можуть стати особи, які мають:

  • серйозні захворювання серця та судин;
  • хвороби центральної нервової системи;
  • онкологічні, інфекційні чи ендокринні хвороби;
  • хронічні захворювання печінки або крові;
  • цукровий діабет;
  • ВІЛ, гепатити, туберкульоз;
  • високий ризик інфікування через поведінкові чинники.

Як харчуватися перед здачею крові

Аби підготуватися до донації крові передусім варто дотримуватися дієти. Рекомендації для донорів:

  • За 72 години – не вживати ліки, чорницю;
  • За 48 годин – виключити буряк, снеки, солодкі газовані напої, соуси, насіння, халву, алкоголь, енергетики, копченості, гостре та смажене;
  • За 36 годин – відмовитися від ковбас та м'ясних виробів;
  • За 24 години – не споживати молочні продукти, яйця, банани, горіхи, фініки, соління;
  • За 2 години до донації – не палити.