При этом дату выбрали неслучайно, именно 14 июня 1868 года родился австрийский врач и иммунолог Карл Ландштейнер, который открыл группы крови и впоследствии получил за это Нобелевскую премию. В условиях войны вопрос донации крови является очень актуальным в Украине, а потому 24 Канал со ссылкой на ДонорUA, рассказывает, кто может стать донором, противопоказания и рекомендации.

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Кто может стать донором

Донором крови может быть любой совершеннолетний гражданин, который соответствует нескольким базовым критериям:

возраст от 18 лет;

вес не менее 50 килограммов;

удовлетворительное самочувствие;

отсутствие медицинских противопоказаний.

Стоит знать. Кровь можно сдавать раз в 60 дней, а донором плазмы или тромбоцитов разрешено становиться раз в 14 дней.

Впрочем, существует ряд временных ограничений:

недавние инфекционные заболевания;

операции или вакцинация;

употребление медикаментов (перечень уточняется у врача);

беременность (ограничение на 6 месяцев после родов);

период грудного вскармливания (3 месяца после завершения);

менструация (5 дней после окончания);

татуировки или пирсинг (6 месяцев).

Абсолютные противопоказания к донорству

Донором не могут стать лица, которые имеют:

серьезные заболевания сердца и сосудов;

болезни центральной нервной системы;

онкологические, инфекционные или эндокринные болезни;

хронические заболевания печени или крови;

сахарный диабет;

ВИЧ, гепатиты, туберкулез туберкулез;

высокий риск инфицирования из-за поведенческих факторов.

Как питаться перед сдачей крови

Чтобы подготовиться к донации крови прежде всего стоит придерживаться диеты. Рекомендации для доноров: