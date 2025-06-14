При этом дату выбрали неслучайно, именно 14 июня 1868 года родился австрийский врач и иммунолог Карл Ландштейнер, который открыл группы крови и впоследствии получил за это Нобелевскую премию. В условиях войны вопрос донации крови является очень актуальным в Украине, а потому 24 Канал со ссылкой на ДонорUA, рассказывает, кто может стать донором, противопоказания и рекомендации.

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Кто может стать донором

Донором крови может быть любой совершеннолетний гражданин, который соответствует нескольким базовым критериям:

  • возраст от 18 лет;
  • вес не менее 50 килограммов;
  • удовлетворительное самочувствие;
  • отсутствие медицинских противопоказаний.

Стоит знать. Кровь можно сдавать раз в 60 дней, а донором плазмы или тромбоцитов разрешено становиться раз в 14 дней.

Впрочем, существует ряд временных ограничений:

  • недавние инфекционные заболевания;
  • операции или вакцинация;
  • употребление медикаментов (перечень уточняется у врача);
  • беременность (ограничение на 6 месяцев после родов);
  • период грудного вскармливания (3 месяца после завершения);
  • менструация (5 дней после окончания);
  • татуировки или пирсинг (6 месяцев).

Абсолютные противопоказания к донорству

Донором не могут стать лица, которые имеют:

  • серьезные заболевания сердца и сосудов;
  • болезни центральной нервной системы;
  • онкологические, инфекционные или эндокринные болезни;
  • хронические заболевания печени или крови;
  • сахарный диабет;
  • ВИЧ, гепатиты, туберкулез туберкулез;
  • высокий риск инфицирования из-за поведенческих факторов.

Как питаться перед сдачей крови

Чтобы подготовиться к донации крови прежде всего стоит придерживаться диеты. Рекомендации для доноров:

  • За 72 часа – не употреблять лекарства, чернику;
  • За 48 часов – исключить свеклу, снеки, сладкие газированные напитки, соусы, семена, халву, алкоголь, энергетики, копчености, острое и жареное;
  • За 36 часов – отказаться от колбас и мясных изделий;
  • За 24 часа – не потреблять молочные продукты, яйца, бананы, орехи, финики, соленья;
  • За 2 часа до донации – не курить.