Саме меланін визначає природний колір шкіри, створюючи світлий або коричнюватий відтінок, який стає більш вираженим під час засмаги, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Skin Cancer Foundation.

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Види меланоми

Поверхнева меланома

Найпоширеніший тип, що становить близько 70% усіх випадків. Протягом тривалого часу така пухлина зазвичай росте горизонтально, поширюючись у ширину.

Вузлова меланома

На цей тип припадає приблизно 15% випадків. Вона виглядає як судинне розростання або невеликий вузлик чорного чи коричневого кольору.

Акрально-лентигінозна меланома

Найчастіше зустрічається у людей із темною шкірою.

Лентиго-меланома

Цей тип зазвичай діагностується у людей похилого віку, розвиваючись із лентиго, яке виглядає як коричнева пляма, схожа на веснянку.

Амеланотична меланома

Рідкісний вид, який важко виявити через відсутність пігментації.

Десмопластична меланома

Становить близько 1,7% усіх випадків. Найчастіше локалізується на голові та шиї у пацієнтів похилого віку.

Найчастіше меланома виникає на шкірі, але інколи вона може з'являтися на слизових оболонках або в очах (зокрема у судинній оболонці ока).

Фактори ризику розвитку меланоми

дуже світла шкіра;

рудий або світлий колір волосся;

блакитні або зелені очі;

велика кількість веснянок і родимок;

часте відвідування солярію;

тривале перебування під активним сонячним випромінюванням, сонячні опіки;

випадки меланоми в сімейній історії або наявність захворювання в анамнезі.

Симптоми меланоми

Головний симптом меланоми – поява новоутворення або змін у зовнішньому вигляді наявних пігментних плям. Варто звернути увагу на такі ознаки:

Асиметрія форми родимки. Незвичні зміни кольору або наявність складних колірних візерунків. Збільшення розміру утворення. Свербіж, кровоточивість з ураженої області. Нечіткі або нерівні краї утворення.

Діагностика меланоми

Для встановлення діагнозу та визначення стадії розвитку меланоми застосовуються такі методи:

Дерматоскопія. Дозволяє оглядати підозрілі утворення за допомогою спеціального апарата. Процедура безболісна та швидка.

Гістологія. Основний метод діагностики, який передбачає видалення пухлини та її дослідження під мікроскопом для визначення характеру новоутворення.

Біопсія лімфовузлів. Проводиться для оцінки поширення захворювання.

Інструментальні дослідження. УЗД, КТ, МРТ, ПЕТ-КТ застосовуються для виявлення можливих метастазів.

Імуногістохімічне дослідження (ІГХ). Допомагає визначити підтип меланоми, що відіграє важливу роль у виборі лікувальної стратегії.

Лікування меланоми

Вибір лікувального методу залежить від стадії захворювання, особливостей пухлини та стану пацієнта:

Хірургічне втручання. Видаляється пухлина разом із частиною навколишніх тканин. За потреби видаляють також уражені лімфовузли.

Медикаментозна терапія. Включає імунотерапію, таргетну терапію та хімієтерапію.

Променева терапія. Може застосовуватися для лікування як первинної пухлини, так і її метастазів.

Коли звертатися до лікаря

При виникненні будь-яких змін на шкірі, які викликають підозру, важливо якомога швидше звернутися до дерматолога чи онколога. Лікар проведе огляд і визначить, чи потрібні додаткові обстеження.