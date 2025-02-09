Це підтвердило дослідження мексиканських науковців, інформує 24 Канал. Вчені вирішили дослідити вплив класичної музики на серцебиття плода, використовуючи метод математичного аналізу.

Дивіться також Захищає від смертельного захворювання: знайшли нову користь протизаплідних пігулок

Деталі дослідження

Щоб визначити показник розвитку нервової системи дитини в утробі матері, науковці запросили 37 жінок, які перебували на третьому триместрі вагітності (32 – 40 тижнів).

Перед початком екперименту на животі кожної жінки було розміщено 5 електродів. Впродовж усього дослідження біля пупка розташовувалися навушники, щоб забезпечити музичну стимуляцію плода.

Майбутнім матусям програвали кілька відомих класичних творів – Лебідь Сен-Санса та Arpa de Oro Мартінеса упродовж 5 – 15 хвилин.

Дані про серцевий ритм плода фіксувалися в реальному часі, таким чином дослідники змогли вивчити вплив класичних мелодій на коливання серцевого ритму дітей.

Як музика впливає на плід

Результати показали, що музика позитивно впливала на стан плодів, однак звуки Arpa de Oro у темпі анданте (76–108 ударів на хвилину) були більш ефективними, оскільки швидше стабілізували у плодів ритм серця.

Важливо! Вчені рекомендують вмикати заспокійливу музику, яка буде корисною не лише дорослим і малим діткам, а й навіть ненародженим малюкам.

А щоб дізнатися, як інші музичні жанри впливають на розвиток плода, науковці вланують продовжити дослідження.