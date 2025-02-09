Это подтвердило исследование мексиканских ученых, информирует 24 Канал. Ученые решили исследовать влияние классической музыки на сердцебиение плода, используя метод математического анализа.

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Детали исследования

Чтобы определить показатель развития нервной системы ребенка в утробе матери, ученые пригласили 37 женщин, которые находились на третьем триместре беременности (32 – 40 недель).

Перед началом эксперимента на животе каждой женщины было размещено 5 электродов. На протяжении всего исследования возле пупка располагались наушники, чтобы обеспечить музыкальную стимуляцию плода.

Будущим мамам проигрывали несколько известных классических произведений – Лебедь Сен-Санса и Arpa de Oro Мартинеса в течение 5 – 15 минут.

Данные о сердечном ритме плода фиксировались в реальном времени, таким образом исследователи смогли изучить влияние классических мелодий на колебания сердечного ритма детей.

Как музыка влияет на плод

Результаты показали, что музыка положительно влияла на состояние плодов, однако звуки Arpa de Oro в темпе анданте (76–108 ударов в минуту) были более эффективными, поскольку быстрее стабилизировали у плодов ритм сердца.

Важно! Ученые рекомендуют включать успокаивающую музыку, которая будет полезной не только взрослым и маленьким детям, но и даже нерожденным малышам.

А чтобы узнать, как другие музыкальные жанры влияют на развитие плода, ученые вланують продолжить исследования.