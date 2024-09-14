Виробник вакцини – компанія Bavarian Nordic A/S. У своїх висновках ВООЗ орієнтувалась на заявлену ефективність компанією та висновки Європейського агентства з лікарських засобів.

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"Перша прекваліфікація вакцини проти мавпячої віспи – це прорив у нашій боротьбі з хворобою, особливо в контексті поточних спалахів в Африці. Далі слід негайно масштабувати закупівлі та забезпечити доступ до вакцини, щоб запобігти подальшому поширенню вірусу та врятувати життя", – заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

Що відомо про вакцину проти мавпячої віспи

Робити щеплення препаратом MVA-BN можна людям з 18 років. Вакцину слід вводити двома дозами з інтервалом у 4 тижні. Після розморожування її можна зберігати при температурі 2 – 8 градуси протягом 8 тижнів.

У ВООЗ пояснили, що прекваліфікація вакцини MVA-BN допоможе урядам і міжнародним організаціям, як-от Gavi та ЮНІСЕФ, закуповувати вакцину і швидше доставляти її до тих, хто найбільше її потребує.

Особливості застосування препарату MVA-BN

Робити щеплення радять для людям з високим ризиком зараження.

Зауважте! Попри те, що офіційно вакцину схвалили лише для людей старше 18 років, імунізація дітей і підлітків теж можлива в ситуаціях, коли ризик захворювання переважає можливі побічні ефекти. Також препарат можна вводити вагітним жінкам та людям з ослабленим імунітетом.

У випадках, коли вакцини не вистачає, ВООЗ рекомендує використовувати однократну дозу.

Ефективність вакцини проти мавпячої віспи

Одна доза вакцини MVA-BN дає 76% захисту від вірусу, а дві дози підвищують цей показник до 82%.

Зауважимо, що поява вакцини дійсно є важливою, адже у 2024 році у світі підтвердили понад 25 тисяч випадків у 14 країнах Африки, з яких 723 завершилися летально.