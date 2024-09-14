У МОЗ пояснили, як ці кошти передбачається розподілити. Найбільше планують витрати на Програму медгарантій.

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"Понад 175 мільярда гривени – на фінансування Програми медичних гарантій. Це дасть можливість медзакладам надавати безоплатну, доступну та якісну медичну допомогу за ключовими напрямами", – повідомили у МОЗ.

З цієї суми на стаціонарну спеціалізовану медичну допомогу дорослим і дітям планується 80,2 мільярда гривень, а 15,6 мільярдів гривень – на надання амбулаторних медичних послуг.

Ще 11,4 мільярда гривень передбачено на екстрену медичну допомогу.

6,9 мільярда гривень виділено на програму реімбурсації Доступні ліки. Пацієнти й надалі зможуть безоплатно або з частковою доплатою отримувати понад 500 препаратів, які входять до визначеного переліку.

Зубопротезування та зуболікування для військових

Продовжиться фінансування пілотного проєкту із зубопротезування та зуболікування для військових і ветеранів. На це планують виділити майже 750 мільйонів гривень.

Уперше планується закупівля лікарських засобів та медичних виробів для пацієнтів, що потребують інтенсивної терапії, оскільки для цього необхідні дороговартісні лікарські засоби й медичні вироби, зокрема розхідні матеріали для гострого діалізу, естракорпоральної оксигінації, антибіотики тощо.

Заохочуватимуть медиків працювати у селі

Майже 160 мільйонів гривень планують залучити для заохочення медичних працівників до працевлаштування в заклади охорони здоров'я, зокрема у сільській місцевості.

З цих коштів збираються компенсувати придбання житла на новому місці роботи, а також забезпечувати виплати випускникам медвишів, які працюватимуть в селах.

На систему громадського здоров'я та заходи боротьби з епідеміями планується виділити майже 4,4 мільярдда гривень.

Капітальні видатки на охорону здоров'я – будівництво, відновлення, реконструкцію тощо – передбачатимуть окремо.