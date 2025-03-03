Результати цього дослідження опублікував журнал Personality and Individual Differences. Його авторами стали фахівці Австралійського національного університету та Університету Канберри. Вони використали дані опитування Romantic Love Survey, проведеного у 2022 році, передає 24 Канал.

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Нове дослідження кохання

Це опитування вважається найбільшим і найповнішим дослідженням, присвяченим романтичним стосункам. У ньому взяли участь понад 1500 англомовних молодих людей віком від 18 до 25 років із 33 країн, усі з яких підтвердили, що відчувають кохання до свого партнера.

Для подальшого аналізу вибірка була скорочена до 809 осіб. До неї увійшли ті, хто набрав понад 130 балів за Шкалою любові-пристрасті (Passionate Love Scale, PLS) та перебував у стані закоханості не довше 23 місяців. Це зумовлено тим, що після цього періоду пристрасне кохання часто трансформується у більш спокійне, "дружнє".

Враховуючи такі параметри, як глибина почуттів, частота думок про партнера, ступінь відданості та регулярність інтимної близькості, дослідники виокремили чотири групи: помірно, інтенсивно, стримано та пристрасно закоханих. Кожна з цих категорій мала свої особливості, включаючи різницю в особистісних характеристиках.

Чотири типи закоханих

Найчисленнішою групою стали "помірно закохані", яка охопила майже 41% учасників. Дослідники назвали цей тип "звичайними закоханими", оскільки їхні почуття не відрізнялися яскраво вираженою інтенсивністю. Представники цієї групи, як правило, були чоловіками. Вони характеризувалися низькою емоційною інтенсивністю, рідкісними думками про партнера, високою відданістю та помірною сексуальною активністю.

Другою за чисельністю групою стали "інтенсивно закохані", яких вчені у своєму пресрелізі описали як "по вуха закоханих". Ця категорія охопила трохи понад 29% опитаних, переважно жінок. Представники цієї групи мали високі показники за всіма параметрами: сильна прив’язаність, підвищена пристрасть та часта сексуальна активність.

Багато хто з них почав відчувати почуття до партнера ще до початку романтичних стосунків. Ці люди відзначалися доброзичливістю, сумлінністю, уникали ризикованої поведінки, рідше вживали алкоголь і каву, а також рідко ризикували за кермом.

Група "стримано закоханих" (20% учасників) мала низьку інтенсивність у всіх аспектах відносин: від глибини почуттів до частоти сексу. Представники цієї категорії частіше та швидше закохувалися, але набирали менше балів за шкалами екстраверсії та доброзичливості. Серед них було більше чоловіків, ніж жінок.

До четвертої групи – "пристрасно закоханих" – увійшли менш ніж 10% респондентів, точніше 9,64%. Головною характеристикою цієї групи стала надзвичайно висока частота сексуальної близькості – в середньому 10 разів на тиждень. Ці люди витрачали більше грошей, прагнули до подорожей, а також частіше курили.

Серед обмежень дослідження автори зазначили специфіку вибірки: молоді англомовні люди, переважно студенти, а також використання даних самооцінок. Однак дослідники підкреслюють, що результати їхньої роботи є важливими для глибшого розуміння природи романтичного кохання.