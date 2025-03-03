Результаты этого исследования опубликовал журнал Personality and Individual Differences. Его авторами стали специалисты Австралийского национального университета и Университета Канберры. Они использовали данные опроса Romantic Love Survey, проведенного в 2022 году, передает 24 Канал.

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Новое исследование любви

Этот опрос считается крупнейшим и самым полным исследованием, посвященным романтическим отношениям. В нем приняли участие более 1500 англоязычных молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет из 33 стран, все из которых подтвердили, что испытывают любовь к своему партнеру.

Для дальнейшего анализа выборка была сокращена до 809 человек. В нее вошли те, кто набрал более 130 баллов по Шкале любви-страсти (Passionate Love Scale, PLS) и находился в состоянии влюбленности не дольше 23 месяцев. Это обусловлено тем, что после этого периода страстная любовь часто трансформируется в более спокойную, "дружескую".

Учитывая такие параметры, как глубина чувств, частота мыслей о партнере, степень преданности и регулярность интимной близости, исследователи выделили четыре группы: умеренно, интенсивно, сдержанно и страстно влюбленных. Каждая из этих категорий имела свои особенности, включая разницу в личностных характеристиках.

Четыре типа влюбленных

Самой многочисленной группой стали "умеренно влюбленные", которая охватила почти 41% участников. Исследователи назвали этот тип "обычными влюбленными", поскольку их чувства не отличались ярко выраженной интенсивностью. Представители этой группы, как правило, были мужчинами. Они характеризовались низкой эмоциональной интенсивностью, редкими мыслями о партнере, высокой преданностью и умеренной сексуальной активностью.

Второй по численности группой стали "интенсивно влюбленные", которых ученые в своем пресс-релизе описали как "по уши влюбленных". Эта категория охватила чуть более 29% опрошенных, преимущественно женщин. Представители этой группы имели высокие показатели по всем параметрам: сильная привязанность, повышенная страсть и частая сексуальная активность.

Многие из них начали испытывать чувства к партнеру еще до начала романтических отношений. Эти люди отличались доброжелательностью, добросовестностью, избегали рискованного поведения, реже употребляли алкоголь и кофе, а также редко рисковали за рулем.

Группа "сдержанно влюбленных" (20% участников) имела низкую интенсивность во всех аспектах отношений: от глубины чувств до частоты секса. Представители этой категории чаще и быстрее влюблялись, но набирали меньше баллов по шкалам экстраверсии и доброжелательности. Среди них было больше мужчин, чем женщин.

В четвертую группу – "страстно влюбленных" – вошли менее 10% респондентов, точнее 9,64%. Главной характеристикой этой группы стала чрезвычайно высокая частота сексуальной близости – в среднем 10 раз в неделю. Эти люди тратили больше денег, стремились к путешествиям, а также чаще курили.

Среди ограничений исследования авторы отметили специфику выборки: молодые англоязычные люди, преимущественно студенты, а также использование данных самооценок. Однако исследователи подчеркивают, что результаты их работы важны для более глубокого понимания природы романтической любви.