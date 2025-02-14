Романтические отношения играют важную роль в психологическом благополучии человека, влияя не только на эмоциональное состояние, но и на физическое здоровье, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cognitive Behaviour Therapy.

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Однако оценить такие отношения может быть сложно, поскольку это часто зависит от субъективных ощущений. Многие онлайн-тесты подвергаются критике со стороны ученых из-за недостаточного размера выборки или из-за того, что они создаются на основе личного опыта отдельных специалистов.

Тест "Валентинка" для оценки прочности отношений

Ученые из Стокгольмского университета подготовили новую шкалу, которая расширила имеющиеся психологические методики специально к 14 февраля. Пройти тест под названием "Валентинка" можно на официальном сайте университета.

Тест состоит из семи вопросов, благодаря чему прохождение занимает мало времени. При этом к каждому из возможных ответов прикреплены практические рекомендации по улучшению отношений.

Исследователи подчеркивают, что этот инструмент подходит не только для развлечения, но и может использоваться в рамках терапии для пар. Разработанная методика охватывает такие ключевые аспекты отношений, как эмоциональная близость, доверие и способность решать конфликты.

Исследование точности теста "Валентинка"

Для создания теста было проведено два этапа исследования с участием 1378 человек (851 и 527 участников соответственно). Результаты показали, что шкала имеет высокую надежность, подтвержденную во время повторных проверок.

Более того, тест продемонстрировал сильную связь с другими научно обоснованными методами оценки удовлетворенности отношениями. Однако ключевым преимуществом "Валентинки" является ее простота, доступность и возможность пройти тест бесплатно.

Важно помнить, что этот тест не стоит рассматривать как окончательный вердикт относительно ваших отношений с партнером. Ученые подчеркивают, что его лучше использовать как инструмент для размышлений и создания открытого диалога между вами. Основная цель методики – способствовать укреплению взаимопонимания и улучшению коммуникации, а не вызвать лишнюю тревогу.