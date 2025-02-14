Романтичні стосунки відіграють важливу роль у психологічному добробуті людини, впливаючи не тільки на емоційний стан, але й на фізичне здоров'я, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cognitive Behaviour Therapy.

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Однак оцінити такі стосунки може бути складно, оскільки це часто залежить від суб'єктивних відчуттів. Багато онлайн-тестів зазнають критики з боку вчених через недостатній розмір вибірки або через те, що вони створюються на основі особистого досвіду окремих фахівців.

Тест "Валентинка" для оцінки міцності стосунків

Учені зі Стокгольмського університету підготували нову шкалу, яка розширила наявні психологічні методики спеціально до 14 лютого. Пройти тест під назвою "Валентинка" можна на офіційному сайті університету.

Тест складається з семи запитань, завдяки чому проходження займає мало часу. При цьому до кожного з можливих відповідей прикріплені практичні рекомендації щодо поліпшення відносин.

Дослідники підкреслюють, що цей інструмент підходить не лише для розваги, але й може використовуватися в рамках терапії для пар. Розроблена методика охоплює такі ключові аспекти стосунків, як емоційна близькість, довіра та здатність вирішувати конфлікти.

Дослідження точності тесту "Валентинка"

Для створення тесту було проведено два етапи дослідження з участю 1378 осіб (851 і 527 учасників відповідно). Результати показали, що шкала має високу надійність, підтверджену під час повторних перевірок.

Ба більше, тест продемонстрував сильний зв'язок з іншими науково обґрунтованими методами оцінки задоволеності відносинами. Проте ключовою перевагою "Валентинки" є її простота, доступність та можливість пройти тест безкоштовно.

Важливо пам'ятати, що цей тест не варто розглядати як остаточний вердикт щодо ваших стосунків з партнером. Учені підкреслюють, що його краще використовувати як інструмент для роздумів і створення відкритого діалогу між вами. Основна мета методики – сприяти зміцненню взаєморозуміння та покращенню комунікації, а не викликати зайву тривогу.