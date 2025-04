Науковці з Університету Оттави (Канада) виявили, що здатність тіла підтримувати стабільну температуру в умовах екстремальної спеки значно обмежена. Ці результати були опубліковані в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, передає 24 Канал.

Нове дослідження спеки

Автори дослідження наголошують на необхідності термінових заходів, спрямованих на зменшення впливу зміни клімату на здоров’я людей. Результати свідчать, що багато регіонів можуть незабаром зіткнутися з такими рівнями температури та вологості, які виходять за межі безпечних показників.

Для отримання даних дослідники застосували методику, відому як теплові протоколи. У ході експерименту 12 добровольців піддавалися впливу різних умов високої температури та вологості, щоб визначити критичну точку, за якої організм більше не здатний підтримувати нормальну терморегуляцію.

Критична температура

На наступному етапі учасники перебували в умовах, що перевищували їхні межі адаптації: температура становила 42 градусів за Цельсієм за вологості 57%, що суб’єктивно відчувалося як 62 градусів за Цельсієм.

Результати очевидні. Температура тіла учасників експерименту постійно підвищувалася, і багато хто не зміг завершити повний 9-годинний сеанс. Ці висновки особливо важливі, оскільки вони враховуються у сучасних кліматичних моделях,

– зазначив професор Роберт Мід, один з авторів дослідження.

Розуміння температурних меж допоможе розробити заходи для захисту здоров’я і посилення громадської безпеки.

"Об’єднуючи фізіологічні дані з кліматичними прогнозами, ми прагнемо більш точно передбачити та підготуватися до викликів, пов’язаних з екстремальною спекою", – додав професор Глен Кенні, другий співавтор дослідження.