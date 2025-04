Ученые из Университета Оттавы (Канада) обнаружили, что способность тела поддерживать стабильную температуру в условиях экстремальной жары значительно ограничена. Эти результаты были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передает 24 Канал.

Также на тему Йога и похудение: помогут ли регулярные занятия избавиться от лишнего веса

Новое исследование жары

Авторы исследования подчеркивают необходимость срочных мер, направленных на уменьшение влияния изменения климата на здоровье людей. Результаты свидетельствуют, что многие регионы могут вскоре столкнуться с такими уровнями температуры и влажности, которые выходят за пределы безопасных показателей.

Для получения данных исследователи применили методику, известную как тепловые протоколы. В ходе эксперимента 12 добровольцев подвергались воздействию различных условий высокой температуры и влажности, чтобы определить критическую точку, при которой организм больше не способен поддерживать нормальную терморегуляцию.

Критическая температура

На следующем этапе участники находились в условиях, превышающих их пределы адаптации: температура составляла 42 градуса по Цельсию при влажности 57%, что субъективно ощущалось как 62 градуса по Цельсию.

Результаты очевидны. Температура тела участников эксперимента постоянно повышалась, и многие не смогли завершить полный 9-часовой сеанс. Эти выводы особенно важны, поскольку они учитываются в современных климатических моделях,

– отметил профессор Роберт Мид, один из авторов исследования.

Понимание температурных границ поможет разработать меры для защиты здоровья и усиления общественной безопасности.

"Объединяя физиологические данные с климатическими прогнозами, мы стремимся более точно предсказать и подготовиться к вызовам, связанных с экстремальной жарой", – добавил профессор Глен Кенни, второй соавтор исследования.