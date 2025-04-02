Как йога влияет на вес

Фитнес-тренер Элиза Джоан объясняет, что любая физическая активность способствует контролю веса, и йога не является исключением. Она помогает укрепить мышцы, что временно повышает метаболизм в состоянии покоя и способствует большему сжиганию калорий. Подробнее передает 24 Канал.

Смотрите также Действительно ли 24-часовое голодание помогает похудеть: польза и риски

Йога имеет много других преимуществ:

снижает уровень стресса;

улучшает сон;

повышает осознанность в питании.

Заметьте. Согласно исследованию 2018 года, люди, которые регулярно занимаются йогой, реже переедают, лучше контролируют эмоциональное питание и становятся более физически активными.

Сколько нужно заниматься йогой, чтобы похудеть

Если йога является единственным видом тренировок, то для похудения стоит заниматься более интенсивными стилями, такими как Виньяса, 3-5 раз в неделю по часу. Они помогают улучшить сердечно-сосудистое здоровье и способствуют потере веса в сочетании со сбалансированным питанием.

Даже одно занятие в неделю будет полезным для общего самочувствия.

Упражнения, которые помогут укрепить мышцы

Некоторые позы способствуют наращиванию силы и мышечной массы. Если нет времени на полноценную тренировку, стоит выполнять хотя бы несколько ключевых упражнений.

Поза лодки

Садитесь прямо, выпрямив ноги. Наклонитесь немного назад, задействуя мышцы пресса.

Согните колени и поднимите ноги под углом 45º, держа голени параллельно полу.

Начинайте с 15 секунд, постепенно доводя время до минуты.

Поза воина

Расставьте ноги широко, вытяните руки в стороны.

Сделайте шаг правой ногой вперед, согнув колено до уровня бедра.

Держите позу 5 – 10 глубоких вдохов.

Поза стула

Встаньте ровно, поднимите руки над головой.

Согните колени, опускаясь, будто садитесь на стул.

Удерживайте позу 30-60 секунд.