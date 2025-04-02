Як йога впливає на вагу

Фітнес-тренер Еліза Джоан пояснює, що будь-яка фізична активність сприяє контролю ваги, і йога не є винятком. Вона допомагає зміцнити м'язи, що тимчасово підвищує метаболізм у стані спокою та сприяє більшому спалюванню калорій. Детальніше передає 24 Канал.

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Йога має багато інших переваг:

знижує рівень стресу;

покращує сон;

підвищує усвідомленість у харчуванні.

Зауважте. Згідно з дослідженням 2018 року, люди, які регулярно займаються йогою, рідше переїдають, краще контролюють емоційне харчування та стають більш фізично активними.

Скільки потрібно займатися йогою, щоб схуднути

Якщо йога є єдиним видом тренувань, то для схуднення варто займатися більш інтенсивними стилями, такими як Віньяса, 3-5 разів на тиждень по годині. Вони допомагають покращити серцево-судинне здоров'я та сприяють втраті ваги в поєднанні зі збалансованим харчуванням.

Навіть одне заняття на тиждень буде корисним для загального самопочуття.

Вправи, які допоможуть зміцнити м’язи

Деякі пози сприяють нарощуванню сили та м'язової маси. Якщо немає часу на повноцінне тренування, варто виконувати хоча б кілька ключових вправ.

Поза човна

Сідайте прямо, випрямивши ноги. Нахиліться трохи назад, залучаючи м’язи преса.

Зігніть коліна та підніміть ноги під кутом 45º, тримаючи гомілки паралельно підлозі.

Починайте з 15 секунд, поступово доводячи час до хвилини.

Поза воїна

Розставте ноги широко, витягніть руки в сторони.

Зробіть крок правою ногою вперед, зігнувши коліно до рівня стегна.

Тримайте позу 5 – 10 глибоких вдихів.

Поза стільця

Встаньте рівно, підніміть руки над головою.

Зігніть коліна, опускаючись, ніби сідаєте на стілець.

Утримуйте позу 30-60 секунд.