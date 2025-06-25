Як поводитися, якщо ви опинилися у такій складній ситуації, пояснюють експерти медбатальйону "Госпітальєри", передає 24 Канал.

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Перші дії під завалами

Дайте знати про себе

Одразу намагайтеся покликати на допомогу або зателефонувати на екстрену лінію 101, якщо це можливо.

Уникайте зайвих рухів – це допоможе не погіршити ситуацію та не спричинити нових обвалів.

Ні в якому разі не використовуйте сірники чи запальнички – це може призвести до вибуху/пожежі.

Не намагайтеся самостійно розбирати завал

Будь-які спроби самостійно прибрати уламки можуть призвести до ще більших руйнувань. Дочекайтеся рятувальників та дійте за їхніми вказівками.

Якщо вам вдалося безперешкодно вибратися – огляньте себе на наявність травм. За можливості надайте собі та

іншим першу домедичну допомогу.

Якщо у вас затиснута кінцівка

Якщо ви можете легко звільнити руку чи ногу – робіть це обережно.

Якщо необхідна допомога або спеціальне обладнання, краще накласти турнікет (якщо він є) і чекати на порятунок.

Важливо: якщо кінцівка затиснута більше двох годин, самостійно звільняти її не можна!

Щоб підтримувати кровообіг, періодично пасивно ворушіть пальцями чи стискайте долоню.

Хвилина тиші – шанс бути почутим

Під час розбору завалів рятувальники періодично оголошують "хвилину тиші". У ці моменти робіть усе можливе, щоб подати сигнал:

голосно кличте на допомогу, свистіть або стукайте металевими предметами, використовуйте ліхтарик.

Зігрівайтеся та уникайте переохолодження

За можливості розтирайте кінцівки, вкривайтеся чимось теплим, особливо у ділянці грудей, шиї, голови (через ці частини втрачається найбільше тепла).

Якщо є поранення й втрата крові, то важливо зберігати тепло навіть при зовнішній температурі +30. Коли крові в тілі меншає, організм втрачає здатність самостійно підтримувати нормальну температуру. При охолодженні тіла відбуваються процеси, які можуть призвести до смерті.

Корисно прийняти позу ембріона – підтягнути руки й ноги до тулуба, щоб зберегти тепло. Використовуйте все, що допоможе втримати тепло – ковдри, теплий одяг, рушники.

Що тримати біля ліжка на випадок нічного обстрілу

Завчасно підготуйте біля ліжка "тривожний набір":

аптечка (турнікети, бинти, термоковдра), невеликий ліхтарик, пляшка води, павербанк, свисток.

Найкращий спосіб вижити під час обстрілів – одразу після оголошення повітряної тривоги спускатися в безпечне укриття.