Как вести себя, если вы оказались в такой сложной ситуации, объясняют эксперты медбатальона "Госпитальеры", передает 24 Канал.

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Первые действия под завалами

Дайте знать о себе

Сразу старайтесь позвать на помощь или позвонить на экстренную линию 101, если это возможно.

Избегайте лишних движений – это поможет не усугубить ситуацию и не вызвать новых обвалов.

Ни в коем случае не используйте спички или зажигалки – это может привести к взрыву/пожару.

Не пытайтесь самостоятельно разбирать завал

Любые попытки самостоятельно убрать обломки могут привести к еще большим разрушениям. Дождитесь спасателей и действуйте по их указаниям.

Если вам удалось беспрепятственно выбраться – осмотрите себя на наличие травм. По возможности окажите себе и

другим первую домедицинскую помощь.

Если у вас зажата конечность

Если вы можете легко освободить руку или ногу – делайте это осторожно.

Если необходима помощь или специальное оборудование, лучше наложить турникет (если он есть) и ждать спасения.

Важно: если конечность зажата более двух часов, самостоятельно освобождать ее нельзя!

Чтобы поддерживать кровообращение, периодически пассивно шевелите пальцами или сжимайте ладонь.

Минута тишины – шанс быть услышанным

Во время разбора завалов спасатели периодически объявляют "минуту тишины". В эти моменты делайте все возможное, чтобы подать сигнал:

громко зовите на помощь, свистите или стучите металлическими предметами, используйте фонарик.

Согревайтесь и избегайте переохлаждения

По возможности растирайте конечности, укрывайтесь чем-то теплым, особенно в области груди, шеи, головы (через эти части теряется больше всего тепла).

Если есть ранения и потеря крови, то важно сохранять тепло даже при наружной температуре +30. Когда крови в теле меньше, организм теряет способность самостоятельно поддерживать нормальную температуру. При охлаждении тела происходят процессы, которые могут привести к смерти.

Полезно принять позу эмбриона – подтянуть руки и ноги к туловищу, чтобы сохранить тепло. Используйте все, что поможет удержать тепло – одеяла, теплую одежду, полотенца.

Что держать возле кровати на случай ночного обстрела

Заблаговременно подготовьте возле кровати "тревожный набор":

аптечка (турникеты, бинты, термоодеяло), небольшой фонарик, бутылка воды, павербанк, свисток.

Лучший способ выжить во время обстрелов – сразу после объявления воздушной тревоги спускаться в безопасное укрытие.