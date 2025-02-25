Раннє виявлення цього захворювання дає змогу забезпечити якісніший медичний супровід. Наукову роботу було опубліковано в журналі Brain Communications, повідомляє 24 Канал.

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Нове дослідження хвороби Альцгеймера

У межах дослідження науковці дослідили взаємозв’язок насичення мозку киснем із нейродегенеративними факторами. Для цього вони проаналізували мозкову активність, частоту серцевих скорочень, дихальні зусилля та рівень кисню в крові у двох груп: 19 пацієнтів із діагностованою хворобою Альцгеймера та 20 осіб без подібних порушень.

Результати аналізу виявили відмінності у нейронній активності, що пов'язана з кровоносними судинами, а також зміни у синхронності мозкових процесів і кровотоку. У пацієнтів із хворобою Альцгеймера рівень координації між ними був суттєво порушений.

Деменцію можна діагностувати за частотою дихання

Крім того, дослідники зробили цікаве відкриття: частота дихання у пацієнтів із хворобою Альцгеймера була вищою, ніж у контрольній групі, – близько 17 дихальних циклів на хвилину проти 13. Це явище, імовірно, пов'язане зі змінами у судинній системі мозку, які впливають на взаємодію між кровообігом і нейронними тканинами, забезпечуючи менше насичення киснем.

Це відкриття справді революційне, воно може відкрити нові горизонти у дослідженні хвороби Альцгеймера. Ми припускаємо, що зміни, які ми спостерігаємо, можуть бути пов’язані із запальними процесами у мозку. Якщо ці процеси будуть виявлені на ранній стадії, їх можна буде вилікувати, що допоможе сповільнити прогресування захворювання,

– пояснила керівниця дослідження, біофізик Анета Стефановска з Ланкастерського університету.

Хоча зміни у дихальних патернах наразі не дають змоги точно діагностувати хворобу Альцгеймера, їхнє вивчення у майбутньому може доповнити розуміння симптоматики захворювання.

Хвороба Альцгеймера викликана багатьма факторами, включно з генетикою, способом життя та фізіологічними порушеннями, однак результати дослідження підтверджують гіпотезу, що порушення в судинній системі мозку відіграють значну роль. Ці зміни знижують ефективність доставляння кисню та виведення токсинів, що може погіршувати перебіг хвороби.