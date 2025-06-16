У межах великого метааналізу фахівці проаналізували дані 22 наукових робіт, у яких вивчалася залежність між пальцевим індексом і показниками кардіореспіраторної витривалості. У дослідження увійшли дані про 5 293 учасників із 12 країн, пише 24 Канал з посилання на American Journal of Human Biology.

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Фізичну витривалість оцінювали як за спортивними результатами (наприклад, під час бігу на довгі дистанції), так і за допомогою лабораторних тестів – зокрема, вимірюючи максимальне споживання кисню на біговій доріжці.

Пальці розкажуть про вашу витривалість

Аналіз показав: чим меншою є різниця між довжиною вказівного та безіменного пальців (а точніше, чим довший безіменний палець у порівнянні з вказівним), тим вищий анаеробний поріг – точка, після якої організм починає швидко втомлюватися, бо енергія витрачається менш ефективно.

Таким чином, власники низького пальцевого індексу зазвичай краще переносять тривалі або інтенсивні тренування – біг чи велоспорт. Водночас, що цікаво, максимальне споживання кисню та ефективність використання енергії безпосередньо із цим показником не пов’язані.

Виявляється, ця особливість формується ще до народження: його значення безпосередньо залежить від рівня тестостерону у плода під час внутрішньоутробного розвитку. Чим вищий був цей гормон у цей період, тим, як правило, вищі фізичні можливості у людини в майбутньому.

У чоловіків середній пальцевий індекс становить приблизно 0,947, а у жінок – 0,965. Як правило, у чоловіків безіменний палець довший, а у жінок – або такий самий, або коротший за вказівний.

Чому це важливо

Це може перевірити кожен: якщо безіменний палець помітно довший за вказівний, людині легше даються марафонські дистанції та високі навантаження. Такий простий тест може стати корисним інструментом як для дитячих спортивних секцій, так і для дорослих, охочих дізнатися про свої фізичні резерви.

Утім, варто пам’ятати, що у пальцевого індексу є і зворотний бік. Люди з низьким значенням частіше мають ризик розвитку синдрому дефіциту уваги та гіперактивності, а у чоловіків – психопатії, у жінок – анорексії. Також відзначено зв’язок із підвищеною агресивністю.

Підвищений пальцевий індекс (короткий безіменний палець) також має певні ризики. У чоловіків це може означати більшу ймовірність серцево-судинних захворювань, ожиріння та деяких репродуктивних проблем, а також – більший ризик депресії та шизофренії. У жінок – схильність до булімії та соціопатії.

Отже, пальці можуть розповісти не лише про спортивні перспективи, а й про схильність до різних станів. Проте важливо пам’ятати: жоден біомаркер не є вироком, а лише один із багатьох факторів, що впливають на здоров’я та добробут.