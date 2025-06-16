В рамках большого метаанализа специалисты проанализировали данные 22 научных работ, в которых изучалась зависимость между пальцевым индексом и показателями кардиореспираторной выносливости. В исследование вошли данные о 5 293 участниках из 12 стран, пишет 24 Канал со ссылкой на American Journal of Human Biology.

Также на тему Какую функцию выполняет аппендикс и как на здоровье влияет его удаление

Физическую выносливость оценивали как по спортивным результатам (например, во время бега на длинные дистанции), так и с помощью лабораторных тестов – в частности, измеряя максимальное потребление кислорода на беговой дорожке.

Пальцы расскажут о вашей выносливости

Анализ показал: чем меньше разница между длиной указательного и безымянного пальцев (а точнее, чем длиннее безымянный палец по сравнению с указательным), тем выше анаэробный порог – точка, после которой организм начинает быстро уставать, потому что энергия расходуется менее эффективно.

Таким образом, владельцы низкого пальцевого индекса обычно лучше переносят длительные или интенсивные тренировки – бег или велоспорт. В то же время, что интересно, максимальное потребление кислорода и эффективность использования энергии непосредственно с этим показателем не связаны.

Оказывается, эта особенность формируется еще до рождения: его значение напрямую зависит от уровня тестостерона у плода во время внутриутробного развития. Чем выше был этот гормон в этот период, тем, как правило, выше физические возможности у человека в будущем.

У мужчин средний пальцевой индекс составляет примерно 0,947, а у женщин – 0,965. Как правило, у мужчин безымянный палец длиннее, а у женщин – или такой же, или короче указательного.

Почему это важно

Это может проверить каждый: если безымянный палец заметно длиннее указательного, человеку легче даются марафонские дистанции и высокие нагрузки. Такой простой тест может стать полезным инструментом как для детских спортивных секций, так и для взрослых, желающих узнать о своих физических резервах.

Впрочем, стоит помнить, что у пальцевого индекса есть и обратная сторона. Люди с низким значением чаще имеют риск развития синдрома дефицита внимания и гиперактивности, а у мужчин – психопатии, у женщин – анорексии. Также отмечена связь с повышенной агрессивностью.

Повышенный пальцевой индекс (короткий безымянный палец) также имеет определенные риски. У мужчин это может означать большую вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и некоторых репродуктивных проблем, а также – больший риск депрессии и шизофрении. У женщин – склонность к булимии и социопатии.

Итак, пальцы могут рассказать не только о спортивных перспективах, но и о склонности к различным состояниям. Однако важно помнить: ни один биомаркер не является приговором, а лишь один из многих факторов, влияющих на здоровье и благополучие.