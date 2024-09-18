Дослідження, опубліковане у журналі Scientific Reports, вивчає вплив споживання газованих напоїв на розвиток первинної дисменореї (ПД) у китайських жінок. Це один із найпоширеніших станів, що викликає біль під час менструації без захворювань органів малого таза та впливає на якість життя, продуктивність та витрати на здоров'я.

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Нове дослідження солодких газованих напоїв

Безалкогольні газовані напої містять у середньому 100 грамів цукру на літр, і їхнє споживання збільшується, особливо серед молоді. Солодкі газовані напої та кава також стають дедалі популярнішими в Китаї, де раніше традиційно пили зелений чай.

У дослідженні, проведеному з 29 вересня по 22 жовтня 2020 року, брали участь 1809 студенток, середній вік яких становив 19,7 року, з них 906 мешкали у сільських районах.

Серед учасниць у 852 діагностували ПД: 25,9% страждали на тяжку форму, 24,4% – на легку, і 49,6% – на помірну. Частота ПД пов'язана з характеристиками менструального циклу.

Як напої впливають на перебіг менструації

Приблизно 51% жінок із ПД вживали газовані напої, проти 48,8% жінок без ПД. У той самий час 44,8% жінок із ПД і 55% без ПД вживали кави.

Імовірність розвитку ПД була на 24% вищою серед тих, хто пив солодку газовану воду. Зв'язок між споживанням газованої води та тяжкістю ПД залежав від дози, при цьому легка форма асоціювалася з рідкісним вживанням. Навпаки, частіше споживання збільшувало тяжкість болю.

Серед сільських мешканок із ПД ймовірність вживання солодких газованих напоїв була на 40% вищою. Загалом, вживання газованих напоїв корелювало з важчою формою ПД.

Помірна чи важка форма ПД була на 55% менш імовірною серед тих, хто пив каву, хоча цей зв'язок не залежав від кількості. Для вивчення механізмів, що пов'язують споживання кави та ПД, потрібні додаткові дослідження.