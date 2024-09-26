Чому випадає волосся після коронавірусу

Волосся проходить через етапи росту, спокою та випадання. У телогеновій фазі волосся зупиняється в рості і залишається на голові, поки не випаде природним чином. При телогеновій алопеції більше волосся входить у фазу телогена, що посилює випадання, зазначає American Academy of Dermatology Association.

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Більшість помічає посилене випадання волосся через два-три місяці після хвороби. Цілі пасма можуть випадати під час миття або розчісування. Цей стан триває від 6 до 9 місяців, після чого волосся зазвичай повертається до нормального стану.

Якщо з'являються висипання, свербіж або печіння на шкірі голови, це може вказувати на інші причини випадання волосся, і варто звернутися до дерматолога.

Що робити коли випадає волосся після хвороби

Хороша новина в тому, що цей тип втрати волосся тимчасовий, і волосся схильне відновлюватися. Потрібно лише дати йому час.

Поради щодо мінімізації втрати волосся: