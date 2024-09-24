Попередні дослідження вже вказували на зв'язок між коронавірусною інфекцією та погіршенням когнітивних здібностей. Питання залишаються відкритими, оскільки більшість досліджень спиралися на самооцінку симптомів пацієнтами, пише eClinicalMedicine.

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Нове дослідження коронавірусу

Для глибокого розуміння цього питання команда фахівців з Імперського коледжу Лондона та інших британських навчальних закладів реалізувала контрольоване дослідження з зараженням коронавірусом.

В експерименті брали участь 34 здорові добровольці у віці 18 – 30 років, які не хворіли на COVID-19 і не були вакциновані. Учасники давали згоду та пройшли ретельне обстеження. Як компенсацію кожному виплатили до 4565 британських фунтів за тимчасові незручності, включаючи перебування на карантині мінімум на 17 днів.

Перед зараженням учасники протягом двох днів проходили комп'ютеризовані тести когнітивних функцій на планшетах, які повторювалися під час карантину та на п'яти наступних контрольних зустрічах через 30, 90, 180, 270 та 360 днів після зараження. Під час карантину учасники щодня проходили тести на вірусне навантаження та регулярно вимірювали температуру тіла, а також заповнювали анкети про симптоми.

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Для профілактики тяжкого перебігу захворювання у шести учасників використовували противірусний препарат ремдесивір. У результаті інфекція розвинулася у 18 осіб, з яких 17 перенесли захворювання з легкими симптомами, а один безсимптомно; решта 16 учасників не заразилися.

Результати когнітивних тестів показали статистично значуще погіршення когнітивних показників у тих, хто заразився, які були нижчими, ніж у тих, хто не заразився.

Попри відсутність скарг на погіршення когнітивних функцій, аналіз виявив зниження результатів у завданнях на памʼять та виконавчу функцію. Ці наслідки залишалися помітними навіть у фіналі експерименту — через 360 днів.