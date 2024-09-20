Щоправда, вперше XEC виявили у Німеччині в червні 2024 року. Наразі ж субваріант зафіксували у 27 країнах.

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Інфекцію лабораторно підтвердили у Великій Британії, США, Данії, Нідерландах, Польщі, Норвегії, Люксембурзі, Китаї тощо. Причому найбільший сплеск випадків ХЕС фіксують у Данії та Німеччині.

Який прогноз захворюваності на ХЕС

XEC має "незначну перевагу в передачі" над іншими субваріантами. Про це повідомив директор Інституту генетики Університетського коледжу Лондона, професор Франсуа Баллу. Однак, як запевнив учений, вакцини і надалі мають забезпечувати хороший захист.

Також професор припустив, що XEC може стати домінантним субваріантом під час сезонного сплеску захворювань на ГРВІ, грип та коронавірцс цієї зими.

Які симптоми нового субваріанту

Центр з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) поки що не бачить тенденції до того, щоб говорити про якісь специфічні симптоми варіанту XEC. Коронавірусна хвороба проявлятиметься звичними ознаками.

Симптоми COVID-19:

лихоманка;

озноб;

кашель;

задишка або утруднене дихання;

втома;

біль у м'язах або тілі;

головний біль;

втрата смаку або нюху;

біль у горлі;

закладеність носа чи нежить;

нудота, блювота;

діарея.

CDC рекомендує отримати оновлену вакцину проти COVID-19 для захисту від вірусу, незалежно від того, чи були ви раніше щеплені чи інфіковані. Водночас наголосимо, що МОЗ оновило рекомендації вакцинації проти коронавірусної хвороби: для більшості людей достатньо зробити одне щеплення проти COVID-19. Для людей, які входять до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19, потрібна ревакцинація через 6 – 12 місяців.