У процесі метаболізму етанол, який міститься в алкогольних напоях, трансформується у речовини, що можуть пошкоджувати ДНК і білки. Це збільшує ймовірність виникнення онкологічних захворювань. Таким чином, вино апріорі не може виступати захисником від раку, незалежно від кількості антиоксидантів, що містяться в ньому, повідомляє 24 Канал з посиланням на Nutrients.

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Французький парадокс

Ідея про користь червоного вина великою мірою пов’язана з французами та так званим "французьким парадоксом", який полягає у низькій частоті серцево-судинних і онкологічних захворювань серед французів, попри їхнє високе споживання насичених жирів (наприклад, вершкового масла та сирів).

Раніше вчені звертали увагу на популярність червоного вина у Франції, вважаючи його можливим фактором захисту від таких недуг. Особливу увагу привертав антиоксидант ресвератрол, що міститься у виноградних кісточках. Оскільки червоне вино ферментується разом із кісточками, концентрація цієї речовини в ньому вища, ніж у білому.

Лабораторні дослідження показували, що ресвератрол може уповільнювати ріст і навіть знищувати ракові клітини. Однак результати експериментів у лабораторних умовах часто не збігаються з тим, що відбувається в організмі людини.

Нове дослідження користі вина

Щоб з’ясувати, чи справді червоне вино корисне, група вчених із США проаналізувала дані двох найбільших медичних баз, вивчивши дослідження про вплив вина на рак за період до кінця 2023 року. Загалом було відібрано 42 обсерваційні дослідження за участю майже 96 000 людей.

На відміну від попередніх робіт, де вино розглядалося узагальнено, у цьому дослідженні червоне та біле вино аналізувалися окремо. Такий підхід дозволив вченим провести пряме порівняння впливу кожного виду на ймовірність розвитку онкологічних захворювань. Дослідження охоплювало основні види раку: шкіри, грудей, простати, яєчників, легень та колоректальний.

Вино не зменшує ризик раку

Результати показали, що явних доказів зниження ризику раку від споживання червоного вина немає. У любителів червоного вина коефіцієнт ризику онкологічних захворювань становив 0,98 порівняно з людьми, які взагалі не вживали алкоголь. У прихильників білого вина цей показник дорівнював 1,00, що майже ідентично.

Проте в даних було виявлено цікаву деталь: споживання білого вина виявилося пов’язаним із підвищенням ризику розвитку раку шкіри, тоді як червоне вино такого ефекту не мало.

Згідно зі словами Иньон Чо, доцентки кафедри епідеміології та дерматології Університету Брауна, яка є провідною авторкою дослідження, також було встановлено сильний зв’язок між споживанням білого вина та підвищенням загального ризику розвитку онкологічних захворювань у жінок. Це потребує додаткового вивчення, щоб зрозуміти механізми, що лежать в основі цього феномена.