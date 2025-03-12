В процессе метаболизма этанол, который содержится в алкогольных напитках, трансформируется в вещества, которые могут повреждать ДНК и белки. Это увеличивает вероятность возникновения онкологических заболеваний. Таким образом, вино априори не может выступать защитником от рака, независимо от количества антиоксидантов, содержащихся в нем, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nutrients.

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Французский парадокс

Идея о пользе красного вина во многом связана с французами и так называемым "французским парадоксом", который заключается в низкой частоте сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний среди французов, несмотря на их высокое потребление насыщенных жиров (например, сливочного масла и сыров).

Ранее ученые обращали внимание на популярность красного вина во Франции, считая его возможным фактором защиты от таких недугов. Особое внимание привлекал антиоксидант ресвератрол, содержащийся в виноградных косточках. Поскольку красное вино ферментируется вместе с косточками, концентрация этого вещества в нем выше, чем в белом.

Лабораторные исследования показывали, что ресвератрол может замедлять рост и даже уничтожать раковые клетки. Однако результаты экспериментов в лабораторных условиях часто не совпадают с тем, что происходит в организме человека.

Новое исследование пользы вина

Чтобы выяснить, действительно ли красное вино полезно, группа ученых из США проанализировала данные двух крупнейших медицинских баз, изучив исследования о влиянии вина на рак за период до конца 2023 года. Всего было отобрано 42 обсервационные исследования с участием почти 96 000 человек.

В отличие от предыдущих работ, где вино рассматривалось обобщенно, в этом исследовании красное и белое вино анализировались отдельно. Такой подход позволил ученым провести прямое сравнение влияния каждого вида на вероятность развития онкологических заболеваний. Исследование охватывало основные виды рака: кожи, груди, простаты, яичников, легких и колоректальный.

Вино не уменьшает риск рака

Результаты показали, что явных доказательств снижения риска рака от потребления красного вина нет. У любителей красного вина коэффициент риска онкологических заболеваний составил 0,98 по сравнению с людьми, которые вообще не употребляли алкоголь. У сторонников белого вина этот показатель равнялся 1,00, что почти идентично.

Однако в данных была обнаружена интересная деталь: потребление белого вина оказалось связанным с повышением риска развития рака кожи, тогда как красное вино такого эффекта не имело.

Согласно словам Иньон Чо, доцента кафедры эпидемиологии и дерматологии Университета Брауна, которая является ведущим автором исследования, также была установлена сильная связь между потреблением белого вина и повышением общего риска развития онкологических заболеваний у женщин. Это требует дополнительного изучения, чтобы понять механизмы, лежащие в основе этого феномена.