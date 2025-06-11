Це дослідження, опубліковане у The Journal of Pain, стало першим, у якому безпосередньо з’ясовувалося, яку роль відіграє природа в житті людей, котрі роками живуть із хронічним болем у спині, передає 24 Канал.

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В опитуванні взяли участь десятеро людей середнього віку близько 50 років, які живуть із цим діагнозом від п’яти до 38 років.

Виявилося, що прогулянки на природі не лише дають важливе відволікання від фізичних страждань, а й стають способом підтримувати соціальні зв’язки. Якби не такі прогулянки, багато респондентів проводили б дні наодинці, що лише посилює психологічне навантаження.

До того ж природне середовище дає змогу рухатися та займатися помірною фізичною активністю в приємній атмосфері – часто набагато комфортніше, ніж тренування у закритих приміщеннях чи спортзалах.

Особливе значення, за словами учасників, мають такі деталі, як чисте повітря, шум води й мальовничі краєвиди – усе це сприяє душевному спокою й знижує рівень тривожності, яка часто супроводжує хронічний біль.

Природа має бути доступнішою

Втім, дослідження виявило і проблеми: часто природні локації виявляються недостатньо пристосованими для людей з обмеженими можливостями пересування. Незручні стежки чи відсутність місць для відпочинку можуть звести нанівець позитивний ефект від перебування на природі й навіть відбити бажання відвідувати такі місця знову.

На підставі цих даних науковці радять і людям із хронічним болем, і лікарям, які їх лікують, уважніше ставитися до можливостей взаємодії з природою як частини комплексного підходу до здоров’я. Рекомендується робити природні зони більш доступними: покращувати покриття доріжок, додавати лавочки та продумувати інклюзивний дизайн.

Біль у попереку часто стає причиною ізоляції та втоми. Проте, якщо розглядати нові, більш цілісні підходи до лікування, природа може стати важливою частиною процесу одужання. Навіть незначні зміни в інфраструктурі чи впровадження технологій, таких як віртуальна реальність, здатні зробити ці переваги доступними для більшої кількості людей,

– зазначив провідний автор роботи Александр Сміт із Плімутського університету.

У перспективі дослідники планують розробляти й тестувати інноваційні VR-рішення для тих, кому з різних причин важко виходити на вулицю.