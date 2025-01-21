Печінка може відновитися після пошкоджень, наприклад, внаслідок інфекції або одноразового вживання алкоголю. Проте при хронічних захворюваннях і певних негативних впливах печінка не завжди здатна до регенерації, що може призвести до серйозних наслідків, таких як фіброз або цироз, повідомляє 24 Канал з посиланням на National Institutes of Health.

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Як свята можуть негативно вплинути на печінку

Під час свят багато людей схильні до надмірного споживання алкоголю та переїдання. Надмірне вживання алкоголю може призвести до алкогольної хвороби печінки, яка має три стадії:

Алкогольна жирова хвороба печінки – на цій стадії в печінці накопичуються жири через велике споживання алкоголю. При відмові від алкоголю хвороба оборотна. Алкогольний гепатит – це запальний процес у печінці. Легкі пошкодження можуть бути оборотними при повній відмові від алкоголю, однак важкі форми алкогольного гепатиту можуть бути небезпечними для життя і не завжди підлягають лікуванню. Цироз – це остання стадія, при якій утворюються рубці на печінці. Вона продовжує функціонувати, але пошкодження стають необоротними. Відмова від алкоголю може запобігти подальшим ускладненням і продовжити життя.

Що шкодить печінці

Гепатити A, B, C.

Паразити.

Аутоімунні гепатити та інші захворювання печінки аутоімунного характеру.

Деякі генетичні захворювання, такі як хвороба Вільсона – Коновалова.

Рак та інші пухлини печінки.

Тривале вживання алкоголю.

Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП).

Деякі лікарські препарати.

Частий контакт з токсичними речовинами.

Гепатопротектори

У жодного універсального гепатопротектора немає доведеної ефективності. Здорова печінка не потребує таких препаратів, а при захворюваннях потрібні ліки, призначені лікарем.

Як можна захистити печінку?

Дотримання здорового способу життя сприяє ефективній роботі печінки та знижує ризики її захворювань. Ось кілька порад: