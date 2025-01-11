Це з'ясували в межах дослідження, опублікованого у науковому журналі JAMA Network Open, інформує 24 Канал.

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Як проводили дослідження

У дослідженні взяли участь 9,8 тисячі дітей віком від 8 до 11 років (початково було відібрано 11,8 тисячі учасників). Упродовж 3 років вчені спостерігали за початком вживання психоактивних речовин та аналізували дані магнітно-резонансної томографії (МРТ), які відображали структурні особливості мозку.

Дослідники вивчили 297 фенотипів мозку, враховуючи такі показники:

об'єми мозку, кори та підкіркових структур;

товщину кори;

площу поверхні мозку;

глибину борозен.

Також враховували вік, стать, пубертатний статус, сімейні умови, вплив психоактивних речовин під час вагітності та особливості МРТ-сканування.

Який зв'язок виявили вчені

Результати показали, що структурна варіабельність мозку може впливати на ранній початок вживання психоактивних речовин. Серед учасників дослідження 35,3% почали вживати речовини до 15 років, причому в 90,2% випадків це був алкоголь.

Особливості мозку, пов'язані зі схильністю до раннього вживання:

Тонкі ділянки у префронтальній корі, яка відповідає за контроль імпульсів і прийняття рішень.

Збільшена товщина кори в потиличній, тім'яній і скроневій частках, що може впливати на емоційні реакції та сприйняття.

Більший об'єм мозку, кори та підкіркових структур, включаючи гіпокамп та бліду кулю, які беруть участь у формуванні пам’яті та мотивації.

Зменшений об'єм правого хвостатого ядра, яке відіграє важливу роль у контролі поведінки.

Важливо. Ці дані можуть перевернути звичні уявлення про причини залежності. Виявлення нейроанатомічних змін, які передують вживанню психоактивних речовин, допоможе краще зрозуміти механізми формування залежності і, відповідно – розробити ефективніші профілактичні заходи.