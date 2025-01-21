Печень может восстановиться после повреждений, например, вследствие инфекции или однократного употребления алкоголя. Однако при хронических заболеваниях и определенных негативных воздействиях печень не всегда способна к регенерации, что может привести к серьезным последствиям, таких как фиброз или цирроз, сообщает 24 Канал со ссылкой на National Institutes of Health.

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Как праздники могут негативно повлиять на печень

Во время праздников многие люди склонны к чрезмерному потреблению алкоголя и перееданию. Чрезмерное употребление алкоголя может привести к алкогольной болезни печени, которая имеет три стадии:

Алкогольная жировая болезнь печени – на этой стадии в печени накапливаются жиры из-за большого потребления алкоголя. При отказе от алкоголя болезнь обратима. Алкогольный гепатит – это воспалительный процесс в печени. Легкие повреждения могут быть обратимыми при полном отказе от алкоголя, однако тяжелые формы алкогольного гепатита могут быть опасными для жизни и не всегда подлежат лечению. Цирроз – это последняя стадия, при которой образуются рубцы на печени. Она продолжает функционировать, но повреждения становятся необратимыми. Отказ от алкоголя может предотвратить дальнейшие осложнения и продлить жизнь.

Что вредит печени

Гепатиты A, B, C.

Паразиты.

Аутоиммунные гепатиты и другие заболевания печени аутоиммунного характера.

Некоторые генетические заболевания, такие как болезнь Вильсона – Коновалова.

Рак и другие опухоли печени.

Длительное употребление алкоголя.

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП).

Некоторые лекарственные препараты.

Частый контакт с токсичными веществами.

Гепатопротекторы

Ни у одного универсального гепатопротектора нет доказанной эффективности. Здоровая печень не нуждается в таких препаратах, а при заболеваниях нужны лекарства, назначенные врачом.

Как можно защитить печень?

Соблюдение здорового образа жизни способствует эффективной работе печени и снижает риски ее заболеваний. Вот несколько советов: