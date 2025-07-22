Что случилось с мужчиной?

Мужчина потерял сознание прямо на улице. Врачи "скорой" сразу же начали реанимацию и зафиксировали сердечный приступ. Однако сердце остановилось дважды. Борьба за жизнь продолжалась более 30 минут. Медики даже вызвали вертолет, чтобы срочно доставить пациента в больницу, пишет La Reppublica, передает 24 Канал.

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Когда врачи сделали все возможное, но мужчину не удалось привести в чувство, его признали мертвым. Реанимацию остановили, вертолет отменили. Тело оставили в карете "скорой", ожидая приезда ритуальной службы.

Но произошло невероятное – через полчаса мужчина открыл глаза и... заговорил. Попросил позвонить дочерям. Его немедленно отвезли в больницу, сопровождая полицейским, который должен был оформить документы о смерти.

В каком состоянии он сейчас?

Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей, его состояние стабильное. Медики предполагают, что речь может идти о так называемом "синдроме Лазаря" – редкое явление, когда жизненные функции восстанавливаются после прекращения реанимационных действий.

Справочно. Впервые этот феномен описали в 1982 году, и с тех пор во всем мире зафиксировано лишь несколько подобных случаев.

Специалисты считают, что на состояние мужчины могли повлиять медикаменты или другие физиологические процессы.