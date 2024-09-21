Зокрема, американські вчені виявили, що всього дві дози нової вакцини можуть сформувати сильну імунну відповідь.

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Нова вакцина проти ВІЛ

В якості вакцини вчені використовували оболонку вірусу. Препарат потрібно вводити з інтервалом в один тиждень.

Перша доза менша, вона має на меті підготувати імунну систему, а друга – викликає потужну реакцію.

Таким чином кількість необхідних доз вакцини скорочується. Вони стають більш практичними для масових вакцинацій,

– наголосили вчені.

Важливість відкриття

Раніше, щоб створити ефективні антитіла потрібно було застосовувати багатодозові схеми вакцинації.

І хоч наразі усе ще тривають випробування нової вакцини проти ВІЛ, учені сподіваються, що успіх вдасться масштабувати і їх підхід можна застосовувати і до інших хвороб.