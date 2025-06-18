У цьому контексті вчені звернули увагу на дихання. Вони запевнили, що носове дихання може надати важливу інформацію про роботу головного мозку. Висновки опублікували в журналі Current Biology, інформує 24 Канал.

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Річ у тім, що з кожним вдихом активуються сенсорні нейрони та інші клітини, що допомагають обробляти інформацію про довкілля.

Деталі дослідження

Команда науковців вирішила перевірити, чи можна ідентифікувати людей за тривалими записами їхнього дихання. Логіка досить проста: "якщо мозок унікальний, то такими ж будуть моделі дихання".

Щоб підтвердити або спростувати гіпотезу унікальності дихання, вчені розробили датчик, який фіксує потік повітря з кожної ніздрі людини. Учасникам експерименту закріпили пристрій на верхню частину тіла на 24 години.

Далі програма аналізувала інформацію з датчиків, а вчені мали змогу ефективно розрізняти людей за диханням у 90% часу експерименту.

Що виявили вчені

У ході спостережень вчені помітили, що одна людина може робити довгу паузу перед кожним вдихом, тоді як в інших ця тривалість менша або вони узагалі не роблять цієї "перерви". При цьому в багатьох одна ніздря мала більший потік, ніж інша, впродовж певного промжку часу.

Учені зауважили, що більше даних вони отримували, то краще програмне забезпечення ідентифікувало учасника спостереження. Унікальний тип циклів вдихів та видихів отримало назву "відбиток дихання".

Перспектива відкриття

Ба більше, через 2 роки після першого етапу дослідження команда вирішила ще раз перевірили дихання учасників експерименту і виявилось, що їхні особливі риси циклів вдихів та видихів не змінилися. Програма усе ще ідентифікувала людей за їхнім диханням.

Також дослідники виявили несподіваний взаємозв'язок між характером дихання та станом учасників, як от під час тривожності, депресії й розладів аутистичного спектра. Зокрема, добровольці, які мали депресивні симптоми, частіше були схильними до дуже швидкого видиху.

Таким чином, команда сподівається, що моніторинг дихання може бути корисним для розширення знань про психічні стани та розлади. А подальші дослідження можуть дати відповіді на питання, чи здатні цикли вдихів та видихів вплинути та стан організму людини.