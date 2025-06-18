В этом контексте ученые обратили внимание на дыхание. Они заверили, что носовое дыхание может предоставить важную информацию о работе головного мозга. Выводы опубликовали в журнале Current Biology, информирует 24 Канал.

Смотрите также Прием добавок и модные диеты могут повышать риски рака

Дело в том, что с каждым вдохом активируются сенсорные нейроны и другие клетки, помогающие обрабатывать информацию об окружающей среде.

Детали исследования

Команда ученых решила проверить, можно ли идентифицировать людей по длительным записям их дыхания. Логика довольно проста: "если мозг уникален, то такими же будут модели дыхания".

Чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу уникальности дыхания, ученые разработали датчик, который фиксирует поток воздуха из каждой ноздри человека. Участникам эксперимента закрепили устройство на верхнюю часть тела на 24 часа.

Далее программа анализировала информацию с датчиков, а ученые могли эффективно различать людей по дыханию в 90% времени эксперимента.

Что обнаружили ученые

В ходе наблюдений ученые заметили, что один человек может делать длинную паузу перед каждым вдохом, тогда как у других эта продолжительность меньше или они вообще не делают этого "перерыва". При этом у многих одна ноздря имела больший поток, чем другая, в течение определенного промежутка времени.

Ученые заметили, чем больше данных они получали, тем лучше программное обеспечение идентифицировало участника наблюдения. Уникальный тип циклов вдохов и выдохов получил название "отпечаток дыхания".

Перспектива открытия

Более того, через 2 года после первого этапа исследования команда решила еще раз проверили дыхание участников эксперимента и оказалось, что их особые черты циклов вдохов и выдохов не изменились. Программа все еще идентифицировала людей по их дыханию.

Также исследователи обнаружили неожиданную взаимосвязь между характером дыхания и состоянием участников, как вот во время тревожности, депрессии и расстройств аутистического спектра. В частности, добровольцы, которые имели депрессивные симптомы, чаще были склонны к очень быстрому выдоху.

Таким образом, команда надеется, что мониторинг дыхания может быть полезным для расширения знаний о психических состояниях и расстройствах. А дальнейшие исследования могут дать ответы на вопрос, способны ли циклы вдохов и выдохов повлиять на состояние организма человека.